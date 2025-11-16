Zašto je kiseli kupus toliko skup?

Mnogi se pitaju zašto je kiseli kupus gotovo pet puta skuplji od svežeg i kako se on priprema. Odgovor su dali prodavci na zelenoj pijaci u Obrenovcu.

Naime, prodavci smatraju da to uopšte nije visoka cijena jer treba i da se spakuje u buriće, da se pretače, pa transport...

Dodaju i da sve to djeluje lako ali da rad košta.

Iako se cijena za kilo kiselog kupusa nije bitno mijenjala godinama, kažu i da prodaja zasad ne ide sjajno.

Kupci uzmu glavicu, neko po dvije, možda za jedan lonac sarmi ili jedan podvarak.

Međutim, kako kažu, nadaju se da će sa sezonom slava koja tek dolazi i prodaja biti veća.

U BiH cijena pakovanja kupusa kreće se od 2.50 KM do 3.30 KM. Za svježi kupus cijena se kreće od 40 do 60 feninga po kilogramu.