Zašto je kiseli kupus toliko skup?

Izvor:

Kurir

16.11.2025

10:14

Кисели купус
Foto: YouTube/Screenshot

Mnogi se pitaju zašto je kiseli kupus gotovo pet puta skuplji od svežeg i kako se on priprema. Odgovor su dali prodavci na zelenoj pijaci u Obrenovcu.

Naime, prodavci smatraju da to uopšte nije visoka cijena jer treba i da se spakuje u buriće, da se pretače, pa transport...

Dodaju i da sve to djeluje lako ali da rad košta.

Iako se cijena za kilo kiselog kupusa nije bitno mijenjala godinama, kažu i da prodaja zasad ne ide sjajno.

Жика Јакшић

Scena

Pjevač se posvađao sa Žikom Jakšićem! Bjesno napustio scenu i otišao vozom kući

Kupci uzmu glavicu, neko po dvije, možda za jedan lonac sarmi ili jedan podvarak.

Međutim, kako kažu, nadaju se da će sa sezonom slava koja tek dolazi i prodaja biti veća.

U BiH cijena pakovanja kupusa kreće se od 2.50 KM do 3.30 KM. Za svježi kupus cijena se kreće od 40 do 60 feninga po kilogramu.

