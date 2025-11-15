Logo
Kuvani kupus će biti puno ukusniji ako ga pripremite s jednim jednostavnim sastojkom

Kliks

15.11.2025

10:54

Кувани купус ће бити пуно укуснији ако га припремите с једним једноставним састојком

Ako mislite da kuvani kupus ima bljutav okus, jedan jednostavan sastojak u ovom jelu bi vam mogao promijeniti mišljenje.

Na kulinarskom blogu Vel Plated savjetuju da za kuvani kupus samo treba prilagoditi metodu kuhanja i dodati jednu ključnu komponentu.

Naime, za početak potrebno je prvo kratko dinstati kupus u kombinaciji s malo soli i bibera jer to poboljšava okus ovog povrća.

Ali,sastojak koji će "transformisati" kuvani kupus je jabučni ocat. Nakon dodavanja jabukovog octa, kupus će biti mekan i karamelizovan i okusom će podsjećati na pečeni kupus.

Pored uobičajenih sastojaka, savjetuje se korištenje maslinovog ulja i maslaca.

Na kraju, nakon što su kupus i drugi sastojci omekšali i porumenili, dodajte pola kašike jabučnog octa. Ukoliko volite aromatičnija jela, dodajte još octa. Promiješajte i jelo je spremno za serviranje.

kupus

Hrana

ishrana

Savjeti

