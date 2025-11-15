Kuvani kupus će biti puno ukusniji ako ga pripremite s jednim jednostavnim sastojkom

Izvor:
Kliks
15.11.2025
10:54
Komentari:0
Ako mislite da kuvani kupus ima bljutav okus, jedan jednostavan sastojak u ovom jelu bi vam mogao promijeniti mišljenje.
Na kulinarskom blogu Vel Plated savjetuju da za kuvani kupus samo treba prilagoditi metodu kuhanja i dodati jednu ključnu komponentu.
Naime, za početak potrebno je prvo kratko dinstati kupus u kombinaciji s malo soli i bibera jer to poboljšava okus ovog povrća.
Ali,sastojak koji će "transformisati" kuvani kupus je jabučni ocat. Nakon dodavanja jabukovog octa, kupus će biti mekan i karamelizovan i okusom će podsjećati na pečeni kupus.
Svijet
Stivena Brajanta strijeljali pred porodicama žrtava
Pored uobičajenih sastojaka, savjetuje se korištenje maslinovog ulja i maslaca.
Na kraju, nakon što su kupus i drugi sastojci omekšali i porumenili, dodajte pola kašike jabučnog octa. Ukoliko volite aromatičnija jela, dodajte još octa. Promiješajte i jelo je spremno za serviranje.
Savjeti
3 h0
Nauka i tehnologija
3 h0
Svijet
3 h0
Emisije
4 h0
Savjeti
3 h0
Savjeti
5 h0
Savjeti
20 h0
Savjeti
22 h0
Najnovije
Najčitanije
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Trenutno na programu