Logo
Large banner

Tri navike koje najčešće vode prema razvodu braka

15.11.2025

10:44

Komentari:

0
Три навике које најчешће воде према разводу брака
Foto: Vera Arsic/Pexels

U svakom odnosu postoje usponi i padovi, ali pojedini obrasci ponašanja s vremenom mogu toliko narušiti vezu da postanu ozbiljna prijetnja stabilnosti braka.

Kada se mala zamjeranja godinama gomilaju ili kada partneri prestanu ulagati trud, odnos polako gubi onu povezanost na kojoj je nekada počivao. Prema raznim savjetnicima za odnose, ovo su neke od navika koje najčešće vode ka razvodu braka.

Par, ljubav

Ljubav i seks

Tajna skladnog braka krije se u ovim sitnicama

Izbjegavanje komunikacije

Kada partneri prestanu razgovarati o problemima i umjesto toga biraju šutnju, povlačenje ili ignorisanje, brak ulazi u zonu emocionalne distance. S vremenom se mali nesporazumi pretvaraju u velike zidove, a neriješeni konflikti prerastaju u tihu ogorčenost.

Kritikovanje partnera

Stalno kritikovanje, omalovažavanje ili ismijavanje partnera stvara okruženje u kojem se niko ne osjeća sigurno niti cijenjeno. Kada osoba ima osjećaj da se njen trud, potrebe ili emocije stalno potcjenjuju, povjerenje počinje pucati.

Stručnjaci upozoravaju da ovakva dinamika polako nagriza temelje braka, a negativnost zauzima prostor u kojem bi trebali dominirati podrška i poštovanje.

Свађа

Ljubav i seks

Nakon koliko godina braka žene najčešće varaju muževe?

Zajedničko vrijeme

Brakovi se raspadaju i onda kada partneri prestanu ulagati u zajedničke trenutke, intimnost, nježnost i svakodnevnu pažnju.

Kada sve postane podređeno obavezama, poslu ili drugim ljudima, a par prestane funkcionisati kao tim, javlja se osjećaj da odnos više nije prioritet.

Prepoznavanje ovih navika na vrijeme daje partnerima priliku da poprave odnos prije nego što udaljenost postane trajna, a brak nepovratno oslabi.

Podijeli:

Tag:

razvod braka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Након колико година брака жене најчешће варају мужеве?

Ljubav i seks

Nakon koliko godina braka žene najčešće varaju muževe?

4 d

0
Гдје је највише развода у Републици Српској

Društvo

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

5 d

2
У овој земљи све више пуцају бракови послије 60. године

Ljubav i seks

U ovoj zemlji sve više pucaju brakovi poslije 60. godine

6 d

2
Филмска прича: Наша пјевачица се удала због папира, па остала 20 година са мужем

Scena

Filmska priča: Naša pjevačica se udala zbog papira, pa ostala 20 godina sa mužem

1 sedm

0

Više iz rubrike

Машина за прање суђа

Savjeti

Tri svakodnevna predmeta iz kuhinje koja ne biste smjeli prati u mašini za suđe

5 h

0
Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?

Savjeti

Šta žene treba da izbjegavaju u četrdesetim godinama?

20 h

0
Поврће које успорава старење и јача имунитет, али га многи не једу често

Savjeti

Povrće koje usporava starenje i jača imunitet, ali ga mnogi ne jedu često

22 h

0
Како заштити одјећу од мољаца?

Savjeti

Kako zaštiti odjeću od moljaca?

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner