Povrće koje usporava starenje i jača imunitet, ali ga mnogi ne jedu često

Karfiol, povrće iz porodice krstašica, postaje sve popularnije među ljudima koji vode računa o zdravlju, i to s dobrim razlogom. Bogat je hranljivim materijama, ima malo kalorija i ugljenih hidrata, a redovna konzumacija je povezana sa brojnim zdravstvenim prednostima.

Samo jedna šolja sirovog karfiola obezbjeđuje više od 75 procenata preporučenog dnevnog unosa vitamina C, što ga čini namirnicom vrednom dodavanja u vašu ishranu, prema Health.com .

Pomoć pri gubitku težine i održavanju težine

Karfiol je idealna hrana za svakoga ko želi da smrša ili održi težinu. Jedna šolja sirovog karfiola sadrži oko 2 grama vlakana i skoro 100 grama vode, što vam pomaže da se osjećate siti i kontrolišete apetit. Vlakna usporavaju varenje, stabilizuju energiju i podstiču zdrave prehrambene navike.

Prirodna zaštita od upala

Pokazalo se da bioaktivna jedinjenja u karfiolu smanjuju upale.

Antioksidansi neutrališu slobodne radikale i pomažu u spriječavanju oštećenja ćelija, čime se smanjuje rizik od hroničnih bolesti i usporava proces starenja.

Impresivan nutritivni profil

Samo jedna šolja sirovog karfiola sadrži više od 75 procenata preporučenog dnevnog unosa vitamina C, koji je neophodan za sintezu kolagena, apsorpciju gvožđa, podršku imunog sistema i popravku DNK. Karfiol je takođe bogat vitaminom K, koji podržava zdravlje kostiju, i holinom, koji je važan za pamćenje, san i funkciju mišića. Takođe sadrži manje količine vitamina B, magnezijuma, mangana, fosfora i kalijuma.

Smanjen rizik od hroničnih bolesti

Istraživanja pokazuju da krstasto povrće smanjuje rizik od srčanih oboljenja, raka, pa čak i ukupne smrtnosti. Prirodne supstance u karfiolu štite krvne sudove od upale, a neka istraživanja sugerišu da mogu usporiti rast ćelija raka debelog crijeva.

Podržava zdravu probavu

Većina ljudi ne unosi preporučenu dnevnu količinu vlakana, a karfiol je jednostavan način da se popuni ta praznina. Vlakna hrane dobre bakterije u crijevima, smanjuju upalu i podstiču redovno varenje, što sve doprinosi zdravom digestivnom traktu.

Usporavanje starenja pomoću sulforafana

Karfiol sadrži sulforafan, moćno prirodno jedinjenje koje može imati blagotvorno dejstvo na gene uključene u proces starenja. Sulforafan podstiče detoksikaciju, smanjuje upale, štiti DNK i može usporiti kognitivni pad povezan sa starenjem.

Zamjena za ugljene hidrate

Za one koji se pridržavaju dijete sa niskim sadržajem ugljenih hidrata, karfiol je savršena alternativa klasičnim prilozima. Pirinač od karfiola vam omogućava da značajno smanjite kalorije i ugljene hidrate bez žrtvovanja volumena vašeg obroka.

Na primjer, 3⁄4 šolje pirinča od karfiola sadrži samo 15 kalorija, dok ista količina kuvanog bijelog pirinča ima oko 242 kalorije.

Prirodna podrška za detoksikaciju

Enzimi u karfiolu pomažu tijelu da razgradi i ukloni toksine, što ga čini odličnim saveznikom u održavanju zdrave detoksikacije tijela.

Mogući rizici

Karfiol sadrži FODMAP ugljene hidrate koje neki ljudi teško vare. Kod ljudi sa osjetljivim digestivnim sistemom, kao što su oni sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS), naglo povećanje unosa može izazvati gasove, nadimanje, bol u stomaku ili dijareju.

Kako ga uključiti u svoju ishranu?

Može se jesti sirovo, kuvano, pečeno ili uklopljeno u razna jela. Odlično je u smutijima i ovsenim pahuljicama, pečeno sa maslinovim uljem i začinima ili kao zamjena za pirinač i krompir. Pored klasičnog bijelog, dostupan je i ljubičasti, zeleni i narandžasti karfiol, koji je bogatiji antioksidansima.