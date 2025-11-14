Kada kiselite kupus, obratite pažnju koju so koristite: Evo koja vrsta je najbolja

Kiseljenje kupusa na prvi pogled djeluje jednostavno – kvalitetne glavice, malo soli, malo vode i strpljenje. Ipak, domaćice znaju da nije svaka zimnica ista, a pogotovo ne svaki kupus. Ponekad glavice omekšaju, postanu gnjecave ili dobiju neprijatan miris, iako ste sve uradili „po receptu“.

Tajna je, kažu iskusni majstori zimnice, u jednoj jedinoj stvari koju mnogi uzimaju zdravo za gotovo – u vrsti soli.

Kad kiselite kupus, važno je da odaberete ne samo kvalitetne glavice ovog povrća, već i pravu vrstu soli. Jer, so nije samo so. Iako na polici sve djeluju isto, različite soli ne reaguju jednako tokom procesa fermentacije. Upravo ta razlika odlučuje da li će vam kiseli kupus ostati čvrst i hrskav ili će se raspasti već poslije nekoliko nedjelja.

Zašto je važno koju so koristite za kiseljenje kupusa

Kupus se kiseli pomoću prirodne fermentacije, u kojoj bakterije mliječne kiseline razgrađuju šećere i stvaraju konzervans koji čuva glavice. Ako je so neprikladna, proces može da se poremeti, pa kupus postaje previše mekan, nefermentisan ili se brzo pokvari i dobije neprijatan miris. Takođe je veoma važno i kako se kiseli kupus pretače: Prvih 15 dana treba pretakati svakog dana, ali baš svakog!

Sitno mljevena kuhinjska so, kakvu mnogi koriste, često sadrži jod i aditive. Upravo ti dodaci ometaju fermentaciju i omekšavaju listove. Zato iskusni kažu: ako želite kupus koji pucketa pod nožem i miriše „na staro dobro burence“, koristite so koja je čista, prirodna i bez hemijskih dodataka.

Prava mjera i savjeti za savršen kiseli kupus

Za bure od 10 kilograma, idealan odnos je 400 do 500 grama krupne morske soli (otprilike 4–5% mase kupusa). Ako pravite veće količine, računajte 40–50 grama soli na svaki kilogram svježeg kupusa.

Savjeti stručnjaka

– So dodajte postepeno, dok slažete glavice u bure – red kupusa, red soli

– Prelijte kupus hladnom, prokuvanom i ohlađenom vodom

– Prvih 10 dana svakodnevno „pretresite“ bure (izvadite malo rasola i ponovo ga prelijte odozgo), da bi se so ravnomjerno rasporedila

– Burence držite na temperaturi od 15–18°C, dok se fermentacija ne završi. Nakon toga ga prebacite na hladno mjesto.

Poslije dvije do tri nedjelje, kada otvorite bure i čujete ono poznato „puckanje“ listova kupusa pod prstima, znaćete da ste izabrali pravu so.