Logo
Large banner

Kada kiselite kupus, obratite pažnju koju so koristite: Evo koja vrsta je najbolja

Izvor:

Žena Blic

14.11.2025

12:26

Komentari:

0
Kupus
Foto: Unsplash

Kiseljenje kupusa na prvi pogled djeluje jednostavno – kvalitetne glavice, malo soli, malo vode i strpljenje. Ipak, domaćice znaju da nije svaka zimnica ista, a pogotovo ne svaki kupus. Ponekad glavice omekšaju, postanu gnjecave ili dobiju neprijatan miris, iako ste sve uradili „po receptu“.

Tajna je, kažu iskusni majstori zimnice, u jednoj jedinoj stvari koju mnogi uzimaju zdravo za gotovo – u vrsti soli.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao krsnu slavu bolnicama "Sveti Vračevi" i "Srbija"

Kad kiselite kupus, važno je da odaberete ne samo kvalitetne glavice ovog povrća, već i pravu vrstu soli. Jer, so nije samo so. Iako na polici sve djeluju isto, različite soli ne reaguju jednako tokom procesa fermentacije. Upravo ta razlika odlučuje da li će vam kiseli kupus ostati čvrst i hrskav ili će se raspasti već poslije nekoliko nedjelja.

Zašto je važno koju so koristite za kiseljenje kupusa

Kupus se kiseli pomoću prirodne fermentacije, u kojoj bakterije mliječne kiseline razgrađuju šećere i stvaraju konzervans koji čuva glavice. Ako je so neprikladna, proces može da se poremeti, pa kupus postaje previše mekan, nefermentisan ili se brzo pokvari i dobije neprijatan miris. Takođe je veoma važno i kako se kiseli kupus pretače: Prvih 15 dana treba pretakati svakog dana, ali baš svakog!

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sajam pokazuje da Republika Srpska ima proizvode koje izvozi

Sitno mljevena kuhinjska so, kakvu mnogi koriste, često sadrži jod i aditive. Upravo ti dodaci ometaju fermentaciju i omekšavaju listove. Zato iskusni kažu: ako želite kupus koji pucketa pod nožem i miriše „na staro dobro burence“, koristite so koja je čista, prirodna i bez hemijskih dodataka.

Prava mjera i savjeti za savršen kiseli kupus

Za bure od 10 kilograma, idealan odnos je 400 do 500 grama krupne morske soli (otprilike 4–5% mase kupusa). Ako pravite veće količine, računajte 40–50 grama soli na svaki kilogram svježeg kupusa.

Savjeti stručnjaka

– So dodajte postepeno, dok slažete glavice u bure – red kupusa, red soli

dijabetes secer дијабетес шећер пикса

Gradovi i opštine

Od dijabetesa boluje 1.143 građana

– Prelijte kupus hladnom, prokuvanom i ohlađenom vodom

– Prvih 10 dana svakodnevno „pretresite“ bure (izvadite malo rasola i ponovo ga prelijte odozgo), da bi se so ravnomjerno rasporedila

– Burence držite na temperaturi od 15–18°C, dok se fermentacija ne završi. Nakon toga ga prebacite na hladno mjesto.

Staša Košarac

BiH

Košarac: Oblasti klime i gasa - ustavna nadležnost Srpske i FBiH

Poslije dvije do tri nedjelje, kada otvorite bure i čujete ono poznato „puckanje“ listova kupusa pod prstima, znaćete da ste izabrali pravu so.

Podijeli:

Tagovi:

kiseli kupus

Zimnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

4 h

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Zanimljivosti

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

4 h

0
Олупина Титаника

Ekonomija

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

4 h

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Srbija

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

4 h

0

Više iz rubrike

Вјероватно их правите сваког дана: Пет грешака у њези косе уништавају изглед

Savjeti

Vjerovatno ih pravite svakog dana: Pet grešaka u njezi kose uništavaju izgled

5 h

0
Ове биљке треба посадити у новембру за богат род на прољеће

Savjeti

Ove biljke treba posaditi u novembru za bogat rod na proljeće

6 h

0
Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

Savjeti

Uskoro počinje Božićni post: Izbjegnite ove greške

1 d

0
Кисели купус

Savjeti

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner