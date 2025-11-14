Vjerovatno ih pravite svakog dana: Pet grešaka u njezi kose uništavaju izgled

Svaka žena sanja da joj je kosa zdrava, izgleda njegovano i mekano pod prstima. Ipak, uprkos pažljivoj rutini, mnoge primjete da im kosa s vremenom postaje suva, bez sjaja i sklona lomljenju.

Razlog često nije u genetici ili kvalitetu proizvoda koje koristimo, već u sitnim svakodnevnim navikama koje nesvjesno štete našoj kosi.

U potrazi za savršenim izgledom, nerijetko zaboravljamo da se ljepota ne krije u skupim preparatima, već u pravilnoj njezi. Pogrešna temperatura vode, nepravilno nanošenje regeneratora ili grubo sušenje peškirom samo su neke od grešaka koje, iz dana u dan, narušavaju zdravlje vlasi. Ako ste se ikada pitali zašto vam kosa izgleda umorno i beživotno uprkos trudu koji ulažete – možda upravo ovd‌je leži odgovor.

Pranje prevrućom vodom i pogrešno šamponiranje

Pranje kose deluje jednostavno, ali upravo tu mnogi greše. Korišćenje prevruće vode otvara kutikulu vlasi i isušuje je, oduzimajući joj prirodna ulja i sjaj. Stručnjaci savjetuju da kosu perete mlakom vodom – dovoljno toplom da otopi nečistoće, ali ne toliko da je ošteti.

Šampon je namijenjen čišćenju tjemena, pa ga umasirajte samo na korijen kose, jagodicama prstiju, nikako noktima. Pjena koja nastane prilikom ispiranja dovoljno je blaga da očisti ostatak kose.

Ako šampon nanosite i na vrhove, oni će postati suvi i lomljivi. Učestalost pranja prilagodite svom tipu kose – dok nekima svakodnevno pranje prija, većini je dovoljno prati kosu dva do tri puta ned‌jeljno.

Nanošenje regeneratora na cijelo tjeme

Najčešća greška kod korišćenja regeneratora je nanošenje proizvoda na korijen kose. Vlasište već proizvodi prirodna ulja, pa mu dodatna hidratacija nije potrebna.

Regenerator se nanosi od sredine ka vrhovima – dijelovima kose koji su najizloženiji oštećenjima. Važno je i temeljno ispiranje kako se ne bi zadržali ostaci koji otežavaju kosu. Za najbolje rezultate birajte šampon i regenerator iz iste linije – formulisani su da d‌jeluju sinergijski i pruže optimalan efekat za vaš tip kose, bilo da je u pitanju hidratacija, volumen ili zaštita boje.

Agresivno sušenje kose peškirom

Mokra kosa je izrazito osjetljiva i lako se lomi, pa grubo trljanje peškirom može nanijeti veliku štetu.

Umjesto toga, višak vode nježno istisnite, a zatim kosu umotajte u peškir od mikrofibera koji upija vlagu bez trenja. Prilikom feniranja obavezno nanesite sprej za zaštitu od toplote i držite fen na udaljenosti od najmanje 15 centimetara. Sušenje na previsokoj temperaturi može biti brže, ali dugoročno oštećuje kosu i čini je suvljom i lomljivijom.

Nepravilno raščešljavanje mokre kose

Češljanje mokre kose običnom četkom gotovo uvijek dovodi do pucanja vlasi. Koristite češalj sa širokim zupcima ili samo prste, počinjući od vrhova ka korijenu.

Izbjegavajte odlazak u krevet s mokrom kosom – trenje o jastučnicu može izazvati oštećenja i kovrdžanje, dok vlažno tjeme pogoduje razvoju gljivica i peruti. Kosa bi prije spavanja trebalo da bude bar 80% suva.

Pretoplo stilizovanje i loš izbor proizvoda

Često korišćenje pegle, figara i drugih uređaja bez zaštite pravi nepopravljivu štetu. Temperature iznad 140°C uništavaju proteinsku strukturu vlasi, čineći je lomljivom.

Uvijek koristite zaštitu od toplote i birajte najnižu moguću temperaturu. Previše zategnute frizure, poput visokih repova i punđa, mogu oslabiti folikule i izazvati opadanje kose uz ivice temena.

Takođe, prekomjerna upotreba suvog šampona može začepiti folikule i izazvati iritacije – zato ga koristite umjereno. Zdrava kosa počinje od zdravog tjemena, zato njegu treba započeti od korijena, a ne samo od vrhova, piše ŽenaBlic.