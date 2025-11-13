Logo
Uskoro počinje Božićni post: Izbjegnite ove greške

Izvor:

Alo

13.11.2025

12:34

Komentari:

0
Božićni post počinje u četvrtak 28. novembra i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2023. godine. Tih 40 dana svaki vjernik treba da iskoristi za pročišćenje i tijela i duše.

U toku cijelog ovoga posta ne jedemo meso, bijeli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“.

Riba se jede svake subote i nedjelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u sredu ili petak. Posljednja nedjelja Božićnog posta posti se strožije, bez upotrebe ribe, a po mogućnosti „na vodi“.

Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti „na vodi“.

Post ne znači da se samo uzdržavamo od mrsne hrane, već prije svega od loših misli, želja i djela.

Sam Sin Božiji postio je 40 dana i noći prije početka svoje besjede o dolasku Carstva Nebeskog.

Post za sebe, nasamo, ne služi onima koji žele da javnim postom steknu ljudsku slavu.

Prema pravilima posta i po riječima Svetog Jovana Zlatoustog, tjelesni post ne treba koristiti ako nije povezan sa postom duhovnim.

Милош Биковић-10092025

Scena

Miloš Biković otkrio svoje porijeklo: Njegova porodica promijenila prezime

"Nemojte mi reći: "Toliko sam dana postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vino, išao sam u gruboj odjeći. Recite nam da li ste od ljute osobe postali tihi, od žestoke postali nježni. Ako si u sebi pun zlobe, zašto si mučio svoje tijelo", reči Jovana Zlatoustog prenose se u crkvenim knjigama.

U Svetom pismu je zapisano "voli bližnjega svoga kao samoga sebe", što znači da je čovjek čovjeku brat i da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo drugima, a to možemo samo ako nismo ljuti i sebični.

"Ne treba da mučimo tijelo postom ako ćemo da se ljutimo, ako ćemo da se svađamo i da želimo zlo bližnjem. U postu se treba pokajati, ispovediti, razmisliti, olakšati dušu i očistiti se. Treba praštati i postupati čista srca", kaže sveštenik Jova, piše Alo.

