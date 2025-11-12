Prirodan način da se riješite miševa, ne podnose mirise ovih biljaka

Miševi ne vole nikako miris lavande, nane, crnog i bijelog luka, žalfije. To je veoma spriječite da vam dolaze u kuću.

Teška borba vlada sa miševima kada se skupe u dvorištu. Ljudi teško pronalaze rješenja za njih, ali postoji određeni miris koji ih tjera.

Da biste se borili protiv miševa unutra, možete posaditi prave biljke kako biste ih spriječili da se previše približe kući. Najbolji pristup je da ove biljke imate u neposrednoj blizini kuće, idealno u oblastima gdje osjećate da bi se miševi mogli da se ušunjaju.

Najefikasnije biljke čiji miris miševi ne vole:

1. Crni luk i bijeli luk

Da, ovo su dvije različite biljke, ali imaju veoma slične arome i mogu se uzgajati u istim uslovima. I bijeli i crni luk se uzgajaju iz lukovica i potreban im je prostor sa punim suncem i dobro dreniranim zemljištem.

Takođe možete koristiti bijeli luk kao repelent za miševe, a da ga zapravo ne uzgajate. Samo napravite pire od bijelog luka od četiri ili pet čena i dodajte to u pola litre vode. Prskajte oko vaših temelja ili bilo gdje gdje miševi postaju problem.

2. Žalfija

Za većinu umjerenih regiona, žalfija na otvorenom će sasvim dobro prezimiti i rasti kao višegodišnja biljka. Zbog jakog mirisa žalfija miševi ne vole da budu u njenoj blizini.

Nije izbirljiva biljka i lijepo će rasti na svim vrstama zemljišta sve dok postoji pristojna drenaža, a trebalo bi da ima sunca veći dio dana. Kao višegodišnja, nastaviće da se povećava svake godine i može se razviti u grmlje.

3. Nana

Postoji mnogo različitih sorti mente, i sve imaju aromatične listove koji mogu da odvrate i insekte i miševe.

Kao i većini višegodišnjih biljaka, menti nisu potrebni nikakvi posebni uslovi za uzgoj i uspijevaće na svakom mjestu koje ima mnogo sunca. Ne vole suvo zemljište, pa ćete morati da ih zalivate tokom sušnog perioda.

Ipak, moraćete da pazite na svoje biljke mente. Izuzetno su snažne i lako mogu da preuzmu cijeli baštenski prostor ako je ne budete orezivali. Svi dodatni listovi mogu se lijepo osušiti za čaj ili kuvanje.

4. Lavanda

Većini ljudi nije potreban razlog da uzgajaju lavandu. Između divnog mirisa i lepih ljubičastih cvjetova, to je uobičajen izbor čak i kada miševi nisu problem.

Biljke koje treba izbjegavati

Drugi način gledanja na ovo je identifikovanje biljaka koje će vjerovatno privući miševe i izbjegavati ih u vašem dvorištu. Miševi vole mnogo povrća, posebno zelenila i paradajza, piše Krstarica.

Ako morate da ih uzgajate, držite ih što dalje od kuće. Jagode su još jedan favorit koji treba izbjegavati ako imate bilo kakvih problema sa miševima.