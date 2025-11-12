Imate buđ u stanu? Ovih 6 biljaka čisti vazduh i smanjuje vlagu

Tokom hladnijih mjeseci buđ se često pojavljuje u domovima, jer ređe provjetravamo prostor i češće sušimo veš u zatvorenom. Takve navike dovode do kondenzacije - vlage koja nastaje kad topao vazduh dođe u dodir s hladnom površinom. Ako se kapljice ne obrišu, vlaga postaje idealna podloga za razvoj buđi, budući da spore uspijevaju samo u vlažnom okruženju.

Kapljice na prozorima i crne fleke na zidovima nisu samo estetski problem; višak vlage može oštetiti zidove, izazvati neprijatan miris i predstavljati rizik za zdravlje.

Fudbal Fudbaler poginuo zbog krave

Najjednostavniji način borbe protiv vlage je ovlaživač, ali, ukoliko niste za tu varijantu iz bilo kog razloga, umjesto toga, stručnjaci iz britanskog studija Happy House Plants predlažu - biljke.

"Ovlaživač može pomoći, ali sobne biljke su prirodna, efikasnija i mnogo ljepša alternativa za uklanjanje viška vlage iz vazduha", poručili su.

Kako biljke sprječavaju nastanak buđi?

Tropske sobne biljke izvorno rastu na dnu prašume, gdje su se prilagodile skupljanju vlage iz vazduha, jer ih guste krošnje drveća štite od direktne kiše. Kad ih unesemo u stan, njihova sposobnost upijanja vlage pomaže u smanjenju kondenzacije i stvaranju buđi.

Ipak, treba znati da biljke ne mogu u potpunosti da zamjene redovno provetravanje, ali mogu značajno da smanje vlagu i pomognu da dom ostane suv, zdrav i bez buđi, i to na potpuno prirodan način.

Monstera

Monstera deliciosa, koja je po svojim fenestracijama, odnosno rupama u listovima, poznata i kao "švajcarski sir", jedna je od najpopularnijih sobnih biljaka, ali malo ko zna da doslovno "pije" vlagu iz vazduha. Voli polusenku i vlažnije prostore, pa je idealno smjestiti je u kupatilo ili kuhinju, gdje može upijati paru nastalu tokom kuvanja ili tuširanja.

Zlatna palma

Druga izuzetno djelotvorna biljka je Areka palma, poznata i kao zlatna palma. Osim što prirodno upija vlagu, poznata je i po tome što pročišćava vazduh i uklanja toksine. Ova elegantna palma otpušta mnogo kiseonika, zbog čega je posebno korisna u spavaćim sobama - pomaže kvalitetnijem snu. Lako se održava, ali treba je držati dalje od prozora i ne preterivati s vodom.

Aglaonema

Za one koji traže nešto dekorativnije, stručnjaci iz studija Happy House Plants preporučuju Aglaonemu Pink Star, biljku s upečatljivim ružičasto-zelenim lišćem koja unosi boju u prostor, a istovremeno upija višak vlage. Otporna je i jednostavna za održavanje - ne traži puno svjetla ni često zalivanje, pa je savršena za početnike i hladnije mjesece.

Engleski bršljan

I stručnjaci s portala Gardening Ekspres ističu da se pomoću sobnih biljaka prirodno može smanjiti vlaga u domu. Oni, pak, preporučuju engleski bršljan, otpornu biljku idealnu za manje i vlažnije prostorije. Ova je biljka poznata po tome što može smanjiti količinu spora buđi u vazduhu te uspijeva na svetlim mjestima bez direktnog sunca. Potrebno ju je redovno zalivati, ali između zalivanja pustiti da se zemlja malo osuši.

Dobro podnosi uobičajeni nivo vlažnosti u stanovima, a najbolje ju je držati u visećoj posudi ili na višoj polici - tako se poboljšava protok vazduha, a ujedno je smještena dalje od kućnih ljubimaca jer su listovi otrovni.

Mirni ljiljan

Mirni ljiljan, poznat po svojim elegantnim bijelim cvjetovima, odlično podnosi senku i visoku vlažnost, pa je idealan za prostorije sklone stvaranju buđi.

"Ove tropske biljke obožavaju vlagu i tamnije prostore, pa su savršene za kupatila ili hodnike bez puno prirodnog svjetla", rekli su stručnjaci iz Gardening Ekspresa i dodali kako mirni ljiljan višak vlage upija preko listova i dobro uspijeva i pod vještačkim svjetlom.

Zanimljivosti Lažni Loto milioner prevario cijelu Srpsku i Srbiju

Osim što pomaže u regulaciji vlage, pročišćava vazduh i pogodan je za osobe osjetljive na alergene. Redovno uklanjanje ocvalih cvjetova i brisanje listova vlažnom krpom pomoći će biljci da ostane zdrava i djelotvorna. Ipak, kao i bršljan, i ova biljka može biti otrovna za kućne ljubimce, pa treba paziti gdje je smještena.

Svekrvin jezik

Poznata i kao sanseverija, ova biljka slovi za jednu od najizdržljivijih i najjednostavnijih za održavanje. Zahvaljujući svojim mesnatim, vertikalnim listovima, efikasno apsorbuje vlagu i pomaže u smanjenju kondenzacije. Ne zahtjeva često zalivanje - dovoljno je svakih desetak dana, a uspijeva i u svetlim i u slabije osvijetljenim prostorima.

Osim što doprinosi sušenju vazduha, poznata je i po sposobnosti filtriranja toksina poput formaldehida i benzena iz vazduha, što potvrđuju i istraživanja NASA-e. Zbog toga se često preporučuje za spavaće sobe, jer poboljšava kvalitet vazduha i olakšava san.

(b92)