Osuđen Radoje Zvicer

12.11.2025
15:04
Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.
Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.
Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.
Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.
