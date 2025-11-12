Logo
Osuđen Radoje Zvicer

Izvor:

vijesti.me

12.11.2025

15:04

Komentari:

0
Осуђен Радоје Звицер
Foto: Youtube / Printscreen

Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.

Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.

Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.

(Vijesti.me)

