Mitropolitu Metodiju prijeti zatvor ako ne preda spomenik Pavla Đurišića

12.11.2025

11:56

Foto: Youtube

Zbog odsustva mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija iz manastira Đurđevi stupovi, beranska policija u utorak nije uspjela da mu uruči rješenje o privremenom oduzimanju spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, ali će u dogovoru sa policijom to učiniti danas.

Mitropolit je telefonom obavjestio policiju da će danas biti u manastiru i lično primiti rješenje, pišu podgoričke Vijesti.

Hitna pomoć

Region

U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

Prema nezvaničnim informacijama redakcije, sporni spomenik Pavlu Đurišiću se i dalje nalazi u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama.

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u toj opštini uvažilo je juče žalbu tamošnjeg tužilaštva i naredilo policiji da privremeno oduzme kip Đurišića. Time je preinačena odluka sudije beranskog suda Dubravke Popović, koja je u petak, po peti put, odbila zahtev tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika, kako pišu Vijesti, "saradniku okupatora u Drugom svjetskom ratu".

-Sud je naložio privremeno oduzimanje navedenog spomenika iz prostorija i ostalih objekata koji su sastavni dio manastira Đurđevi stupovi, jer isti može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja - stoji u saopštenju suda.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Udario pješaka na pješačkom!

Navodi se i da je Metodije dužan da preda kip Đurišića, “koji se nalazi u prostorijama i ostalim objektima koji su sastavni dio manastira Đurđevi stupovi", a ukoliko to ne učini biće kažnjen novčanom kaznom do 1.000 evra. U slučaju da nastavi da odbija da preda spomenik mitropolitu Metodiju prijeti zatvorska kazna.

Oduzeti predmet, navodi se, predaje se na čuvanje Upravi policije, Regionalnom centru bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenju bezbjednosti Berane, stoji u saopštenju.

Bronzana statua s likom Pavla Đurišića premještena je polovinom avgusta u konak manastira. Spomenik je tu prenesen iz crkve u Gornjem Zaostru, gdje je prebačen nakon što je uklonjen s postamenta u tom beranskom selu, gdje je i otkriven 8. avgusta.

Nož

Svijet

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

Kip Đurišiću otkrio je mitropolit Metodije, uz intoniranje himne Srbije, a statua je uklonjena istog dana u poslepodnevnim satima.

U Gornjem Zaostru je još 2002. postavljen postament za spomenik Đurišiću, a 2013. i spomen-kompleks. Međutim, oba su srušena.

