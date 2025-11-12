Logo
Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Autor:

Stevan Lulić

12.11.2025

11:34

Komentari:

0
D.M. iz Novog Grada uhapšen je juče zbog sumnje da je nezakonito lovio na području ove opštine.

On se sumnjiči da je na području mjesta Gornji Rakani kod Novog Grada lovačkim oružjem odstrijelilo dvije divlje svinje.

IRB

Republika Srpska

Ovo su članovi novog Nadzornog odbora IRB-a

Od osumnjičenog je oduzeto lovačko oružje, a odstrijeljena divljač predata je lovačkom udruženju.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.M. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo Nezakonit lov", naveli su iz policije.

