Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

D.M. iz Novog Grada uhapšen je juče zbog sumnje da je nezakonito lovio na području ove opštine.

On se sumnjiči da je na području mjesta Gornji Rakani kod Novog Grada lovačkim oružjem odstrijelilo dvije divlje svinje.

Od osumnjičenog je oduzeto lovačko oružje, a odstrijeljena divljač predata je lovačkom udruženju.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.M. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo Nezakonit lov", naveli su iz policije.