Otac i sin iz Velike Kladuše osumnjičeni da su gazili ljude iza rešetaka

Izvor:

Agencije

12.11.2025

10:33

Komentari:

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши
Foto: Facebook/Screenshot

Jasmin Ponjević i njegov maloljetni sin idu u pritvor na mjesec dana nakon incidenta koji se dogodio u Velikoj Kladuši tokom vikenda.

To je odluka Opštinskog suda u Velikoj Kladuši pred kojim je juče održano ročište po prijedlogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković otkrio šta bi volio da piše na njegovom nadgrobnom spomeniku

Tužilaštvo je predložilo određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo.

Ponjević je 9. novembra na magistralnom putu M-4.3 u mjestu Trnovi, opštini Velika Kladuša, nakon saobraćajne nesreće, učestvovao u fizičkom sukobu sa više osoba.

Istog dana je uhapšen, a izvršenim pretresom porodične kuće kod njega je pronađena određena količina municije.

Tužilaštvo je otvorilo istragu zbog postojanja osnova sumnje da je Ponjević počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje u sticaju s krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

638755a328f91 sipa

Hronika

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

"U narednom periodu nastaviće se provoditi istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela", saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Kako su naveli, tok krivičnog postupka u odnosu na njegovog maloljetnog sina koji je učestvovao u ovom događaju ne može se objaviti, a kako to nalaže Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH.

Inače, njegov maloljetni sin je, kako se vidjelo na snimku, poslije fizičkog sukoba njegovog oca sa ostalim učesnicima u nesreći, upalio automobil i krenuo na okupljene. Usljed događaja četiri osobe su zadobile povrede.

