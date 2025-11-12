Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno

Dalji dijalog i diplomatija će doprinijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

"Hrišćani ne bi trebali da se ubijaju među sobom u Evropi - previše života je već izgubljeno. Ovaj tragični rat mora da se završi", istakao je Orban na "Iksu".

On je napomenuo da Mađarska nastavlja svoje mirovne napore.

"Nisam odustao od mirovne misije. U mojim odnosima sa Rusima pokušavam da budem koristan i pomognem da dođe do sporazuma", rekao je Orban.

On je podsjetio da je u aprilu 2022. imao pred sobom ukrajinsko-ruski sporazum. "Bili smo blizu tada, ali je onda upropašten. Anglosaksonci su sve to upropastili. Ne Ukrajina, već Anglosaksonci", istakao je Orban.

Mađarski premijer je dodao da je onda Rusija odgovorila da sada neće uzeti samo dva regiona, već četiri, jer su do tada dva bila tema pregovora - Lugansk i Donjeck. "Rusi su onda sve te regione upisali u Ustav", rekao je Orban.

On je dodao da je ovo prljav, krvav i izuzetno težak rat, sa mnogo civilizacijskih aspekata, u kome se hrišćani ubijaju međusobno u Evropi.

"Nijedan hrišćanin ne bi trebao da pogine u sukobu u Evropi, kontinentu koji se već bori sa manjkom hrišćana i porastom islamizacije", istakao je Orban.