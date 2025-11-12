Logo
Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno

Izvor:

SRNA

12.11.2025

10:19

Komentari:

0
Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно
Foto: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Dalji dijalog i diplomatija će doprinijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

"Hrišćani ne bi trebali da se ubijaju među sobom u Evropi - previše života je već izgubljeno. Ovaj tragični rat mora da se završi", istakao je Orban na "Iksu".

policija rs

Hronika

Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

On je napomenuo da Mađarska nastavlja svoje mirovne napore.

"Nisam odustao od mirovne misije. U mojim odnosima sa Rusima pokušavam da budem koristan i pomognem da dođe do sporazuma", rekao je Orban.

On je podsjetio da je u aprilu 2022. imao pred sobom ukrajinsko-ruski sporazum. "Bili smo blizu tada, ali je onda upropašten. Anglosaksonci su sve to upropastili. Ne Ukrajina, već Anglosaksonci", istakao je Orban.

Mađarski premijer je dodao da je onda Rusija odgovorila da sada neće uzeti samo dva regiona, već četiri, jer su do tada dva bila tema pregovora - Lugansk i Donjeck. "Rusi su onda sve te regione upisali u Ustav", rekao je Orban.

ilu-racunar-laptop-160925

Nauka i tehnologija

Upozorenje za putnike: Lažne stranice varaju goste, evo kako se zaštititi

On je dodao da je ovo prljav, krvav i izuzetno težak rat, sa mnogo civilizacijskih aspekata, u kome se hrišćani ubijaju međusobno u Evropi.

"Nijedan hrišćanin ne bi trebao da pogine u sukobu u Evropi, kontinentu koji se već bori sa manjkom hrišćana i porastom islamizacije", istakao je Orban.

