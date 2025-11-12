Logo
Zaharova kritikovala Bi-Bi-Si zbog iskrivljavanja Trampovog govora: Monstruozan zločin

12.11.2025

Foto: Tanjug/AP

Postupak britanskog Bi-Bi-Si-ja u vezi sa iskrivljavanjem govora američkog predsjednika Donalda Trampa predstavlja pravi zločin, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Ovo je bila manipulacija njegovim govorom. Generalno, za one koji tvrde da predstavljaju slobodnu, nezavisnu štampu u uslovima zabrane cenzure, ovo je monstruozan zločin“, ocijenila je Zaharova tokom emisije na Sputnjik radiju.

Prema njenim riječima, cenzura dolazi u različitim oblicima. U nekim slučajevima, cenzura podrazumeva odbijanje objavljivanja određenih informacija. U drugima, oni „lijepe i isjecaju samo ono što je neophodno iz govora i intervjua“, obično koristeći informacije koje „podržavaju njihovu unaprijed formiranu tezu“.

„Ovo smatram pravim informacionim zločinom. Pogotovo kada je situacija toliko napeta, a posebno kada shvatite da će sudbina osobe, zemlje, naroda zavisiti od ovih materijala“, zaključila je Zaharova.

Prošle nedjelje, generalni direktor Bi-Bi-Sija Tim Dejvi i Debora Ternes, glavni izvršni direktor, dali su svoje ostavke nakon kritika zbog iskrivljavanja govora američkog predsjednika u dokumentarcu Bi-Bi-Si-ja „Panorama“ iz 2024. godine. „Telegraf“ je objavio da je Bi-Bi-Si iskrivio Trampov govor iz januara 2021. godine, stvarajući utisak da je političar podsticao nerede u Kapitolu. Karolina Levit, portparol Bijele kuće, nazvala je Bi-Bi-Si lažnim medijem zbog toga. Sam Tramp je u nedjelju nazvao novinare Bi-Bi-Sija „korumpiranim“, a rukovodstvo korporacije „nepoštenim“.

Marija Zaharova

