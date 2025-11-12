„Ovo je bila manipulacija njegovim govorom. Generalno, za one koji tvrde da predstavljaju slobodnu, nezavisnu štampu u uslovima zabrane cenzure, ovo je monstruozan zločin“, ocijenila je Zaharova tokom emisije na Sputnjik radiju.

Prema njenim riječima, cenzura dolazi u različitim oblicima. U nekim slučajevima, cenzura podrazumeva odbijanje objavljivanja određenih informacija. U drugima, oni „lijepe i isjecaju samo ono što je neophodno iz govora i intervjua“, obično koristeći informacije koje „podržavaju njihovu unaprijed formiranu tezu“.

„Ovo smatram pravim informacionim zločinom. Pogotovo kada je situacija toliko napeta, a posebno kada shvatite da će sudbina osobe, zemlje, naroda zavisiti od ovih materijala“, zaključila je Zaharova.

Prošle nedjelje, generalni direktor Bi-Bi-Sija Tim Dejvi i Debora Ternes, glavni izvršni direktor, dali su svoje ostavke nakon kritika zbog iskrivljavanja govora američkog predsjednika u dokumentarcu Bi-Bi-Si-ja „Panorama“ iz 2024. godine. „Telegraf“ je objavio da je Bi-Bi-Si iskrivio Trampov govor iz januara 2021. godine, stvarajući utisak da je političar podsticao nerede u Kapitolu. Karolina Levit, portparol Bijele kuće, nazvala je Bi-Bi-Si lažnim medijem zbog toga. Sam Tramp je u nedjelju nazvao novinare Bi-Bi-Sija „korumpiranim“, a rukovodstvo korporacije „nepoštenim“.