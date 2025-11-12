Kijev planirao ubistvo mitropolita Tihona

Ukrajina je imala za cilj da omete rusko-američke pregovore o ukrajinskom rješenju pokušajem ubistva mitropolita simferopoljskog i krimskog Tihona /Ševkunova/, saopštila je ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

"Primarni cilj ovog sabotažno-terorističkog čina bio je ometanje rusko-američkih pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba, pri čemu je kijevski režim očekivao da će uspješan napad na mitropolita Tihona primorati Rusiju da napusti mirovne pregovore", navodi se u saopštenju FSB-a.

U saopštenju se ističe da je istraga identifikovala nove osobe umiješane u osujećeni atentat.

"Dokazi protiv osumnjičenih u ovom slučaju dobijeni su tokom pretresa i ispitivanja sprovedenih u Moskvi, Pskovskoj oblasti i na Krimu", navodi se u saopštenju.

FSB je saopštio da nastavlja istragu o osujećenom atentatu na mitropolita Tihona, koji je organizovala ukrajinska obavještajna služba.

FSB je 28. februara izvjestio o sprečavanju terorističke zavjere u Moskvi usmjerene na mitropolita Tihona, koju je isplanirala ukrajinska obavještajna služba.

Osumnjičeni, njegov pomoćnik Denis Popovič i moskovski sveštenik Nikita Ivankovič, regrutovani su putem "Telegrama" i primili su improvizovanu eksplozivnu napravu koju su namjeravali da detoniraju u Sretenjskom manastiru, a lažni pasoši su im zaplijenjeni nakon hapšenja.