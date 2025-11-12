Logo
Large banner

Kijev planirao ubistvo mitropolita Tihona

Izvor:

SRNA

12.11.2025

09:36

Komentari:

0
Кијев планирао убиство митрополита Тихона

Ukrajina je imala za cilj da omete rusko-američke pregovore o ukrajinskom rješenju pokušajem ubistva mitropolita simferopoljskog i krimskog Tihona /Ševkunova/, saopštila je ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

"Primarni cilj ovog sabotažno-terorističkog čina bio je ometanje rusko-američkih pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba, pri čemu je kijevski režim očekivao da će uspješan napad na mitropolita Tihona primorati Rusiju da napusti mirovne pregovore", navodi se u saopštenju FSB-a.

ILU-SIPA-130925

Hronika

Akcija "NID": Pretresi u tri grada zbog međunarodne trgovne ljudima

U saopštenju se ističe da je istraga identifikovala nove osobe umiješane u osujećeni atentat.

"Dokazi protiv osumnjičenih u ovom slučaju dobijeni su tokom pretresa i ispitivanja sprovedenih u Moskvi, Pskovskoj oblasti i na Krimu", navodi se u saopštenju.

FSB je saopštio da nastavlja istragu o osujećenom atentatu na mitropolita Tihona, koji je organizovala ukrajinska obavještajna služba.

Par, ljubav

Ljubav i seks

Tajna skladnog braka krije se u ovim sitnicama

FSB je 28. februara izvjestio o sprečavanju terorističke zavjere u Moskvi usmjerene na mitropolita Tihona, koju je isplanirala ukrajinska obavještajna služba.

Osumnjičeni, njegov pomoćnik Denis Popovič i moskovski sveštenik Nikita Ivankovič, regrutovani su putem "Telegrama" i primili su improvizovanu eksplozivnu napravu koju su namjeravali da detoniraju u Sretenjskom manastiru, a lažni pasoši su im zaplijenjeni nakon hapšenja.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Продаја и конзумација алкохола биће забрањена у овим сатима

Svijet

Prodaja i konzumacija alkohola biće zabranjena u ovim satima

2 h

0
Не једете пуно, а дебљате се: Пет грешака које саботирају ваш метаболизам

Zdravlje

Ne jedete puno, a debljate se: Pet grešaka koje sabotiraju vaš metabolizam

2 h

0
Жика јакшић водитељ

Scena

Žika Jakšić kupio grobno mjesto pored Saše Popovića

2 h

0
Анкара потврдила трагедију: Покренута истрага због пада авиона

Svijet

Ankara potvrdila tragediju: Pokrenuta istraga zbog pada aviona

2 h

0

Više iz rubrike

Продаја и конзумација алкохола биће забрањена у овим сатима

Svijet

Prodaja i konzumacija alkohola biće zabranjena u ovim satima

2 h

0
Анкара потврдила трагедију: Покренута истрага због пада авиона

Svijet

Ankara potvrdila tragediju: Pokrenuta istraga zbog pada aviona

2 h

0
У руској војсци формиран нови род војске

Svijet

U ruskoj vojsci formiran novi rod vojske

2 h

0
Детонација ракете Фламинго

Svijet

Izdigla se pečurka: Ukrajinci lansirali Flaminga

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner