Izvor:
SRNA
12.11.2025
09:36
Komentari:0
Ukrajina je imala za cilj da omete rusko-američke pregovore o ukrajinskom rješenju pokušajem ubistva mitropolita simferopoljskog i krimskog Tihona /Ševkunova/, saopštila je ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.
"Primarni cilj ovog sabotažno-terorističkog čina bio je ometanje rusko-američkih pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba, pri čemu je kijevski režim očekivao da će uspješan napad na mitropolita Tihona primorati Rusiju da napusti mirovne pregovore", navodi se u saopštenju FSB-a.
Hronika
Akcija "NID": Pretresi u tri grada zbog međunarodne trgovne ljudima
U saopštenju se ističe da je istraga identifikovala nove osobe umiješane u osujećeni atentat.
"Dokazi protiv osumnjičenih u ovom slučaju dobijeni su tokom pretresa i ispitivanja sprovedenih u Moskvi, Pskovskoj oblasti i na Krimu", navodi se u saopštenju.
FSB je saopštio da nastavlja istragu o osujećenom atentatu na mitropolita Tihona, koji je organizovala ukrajinska obavještajna služba.
Ljubav i seks
Tajna skladnog braka krije se u ovim sitnicama
FSB je 28. februara izvjestio o sprečavanju terorističke zavjere u Moskvi usmjerene na mitropolita Tihona, koju je isplanirala ukrajinska obavještajna služba.
Osumnjičeni, njegov pomoćnik Denis Popovič i moskovski sveštenik Nikita Ivankovič, regrutovani su putem "Telegrama" i primili su improvizovanu eksplozivnu napravu koju su namjeravali da detoniraju u Sretenjskom manastiru, a lažni pasoši su im zaplijenjeni nakon hapšenja.
Svijet
2 h0
Zdravlje
2 h0
Scena
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu