U ruskoj vojsci formiran novi rod vojske

U Oružanim snagama Ruske Federacije zvanično su formirane trupe bespilotnih sistema.
Pukovnik Sergej Ištuganov je poručio da je utvrđena struktura novog roda vojske.
- Određena je struktura novog roda vojske, imenovan je načelnik trupa bespilotnih sistema, stvoreni su organi vojnog upravljanja na svim nivoima. Formirani su formacijski pukovi i druge jedinice. Borbeni rad jedinica bespilotnih sistema vodi se po jedinstvenom planu i u saradnji sa drugim jedinicama grupacija vojske - istakao je Ištuganov.
On je ranije predložio da se formiraju ove snage i pozvao da se napori usmjere na unapređenje taktiko-tehničkih karakteristika dronova - prije svega u pogledu povećanja dometa primjene, autonomije i otpornosti na smetnje.
