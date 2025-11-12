U ruskoj vojsci formiran novi rod vojske

Pukovnik Sergej Ištuganov je poručio da je utvrđena struktura novog roda vojske.

- Određena je struktura novog roda vojske, imenovan je načelnik trupa bespilotnih sistema, stvoreni su organi vojnog upravljanja na svim nivoima. Formirani su formacijski pukovi i druge jedinice. Borbeni rad jedinica bespilotnih sistema vodi se po jedinstvenom planu i u saradnji sa drugim jedinicama grupacija vojske - istakao je Ištuganov.

On je ranije predložio da se formiraju ove snage i pozvao da se napori usmjere na unapređenje taktiko-tehničkih karakteristika dronova - prije svega u pogledu povećanja dometa primjene, autonomije i otpornosti na smetnje.