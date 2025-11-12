Emotivna objava kćerke Mladena Žižovića obišla region: Da znaš...

Velika tragedija zadesila je srpski i regionalni fudbal prije osam dana, kada je na utakmici Superlige Srbije između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca preminuo strateg gostiju Mladen Žižović.

Njemu je pozlilo na terenu, srušio se, hitna pomoć je brzo reagovala, ali nije bilo spasa za mladog trenera koji je napustio ovaj svijet sa samo 44 godine, prenosi Telegraf.

Veliki broj ljudi je ostao zatečen ovom viješću, javljali su se redom Feđa Dudić, Nenad Lalatović, kao i cijeli srpski i regionalni klubovi, koji su odavali posljednju počast preminulom treneru.

Ipak, jedan snimak je naišao na salvu emocija, pošto je Mladenova kćerka objavila na društvenoj mreži Tiktok zajedničke slike sa njim kao i pjesmu “Da znaš” od Vesne Pisarović, uz citat “da znaš kako tužna sam bez tebe”.

Ovu emotivnu objavu možete pogledati na ovom linku.