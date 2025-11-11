Kraj za Stankovića u Moskvi

Klub iz Moskve zvanično se oglasio: "Spartak se trenutno nalazi na šestom mjestu na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Dejanom Stankovićem, donijeta je odluka o prekidu odnosa uz obostrani pristanak.

Ruski velikan i bivši fudbaler sporazumno su se dogovorili o rastanku. Već dugo se govorilo da bi Spartak i Stanković mogli da okončaju saradnju, a posebno se potenciralo da bi Srbin mogao dobiti otkaz. Međutim, poslije razgovora obje strane su se usaglasile u odlukama.

Dejan Stanković preuzeo je Spartak u ljeto 2024. nakon dolaska iz Ferencvaroša, sa kojim je osvojio titulu u Mađarskoj. Na klupi Moskovljana prošle sezone vodio je tim do četvrtog mjesta u tamošnjoj Premijer ligi.

Prije Spartaka vodio je i Crvenu zvezdu i Sampdoriju.

Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im puno u daljoj karijeri", stoji u objavi kluba.