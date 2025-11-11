Borac zove navijače, sav prihod ide porodici Žižović

Fudbalski klubovi Borac i Radnički Kraagujevac odigraće prijateljsku utakmicu u pomen na svog bivšeg trenera Mladena Žižovića u subotu od 14 časova.

Sav prihod od prodatih ulaznica biće proslijeđen porodici Mladena Žižovića.

Iz Borca asu pozvali navijače da dođu, još jednom odaju počast tragično preminulom treneru koji je ostvario najveće uspjeha s banjalučkim timom u Evropi.

"Borčevci, u subotu nam u goste dolazi ekipa Radničkog iz Kragujevca, a obaveza svih nas da je dođemo na Gradski stadion, na utakmicu koja je više od fudbala, da zagrmimo kao nikad u čast našeg Mladena Žižovića. Zbog onih 1740 minuta, zbog banjalučkih podviga, zbog penala u Elbasanu, zbog čudesne noći u Ljubljani, zbog svih snova koji su postali java, Svi vi, koji niste u mogućnosti da budete na Gradskom stadionu, a želite da pružite podršku, to možete da uradite uplatom na žiro račun FK Borac sa naznakom “Memorijalna utakmica za Mladena Žižovića", ističe se u saopštenju

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 5KM a mogu da se kupe:Zvanična klupska prodavnica FK Borac (plato kod Narodnog pozorišta): utorak - subota (13.00 - 20.00 časova), biletarnice na zapadnoj i istočnoj tribini: dan utakmice (10.00 - 14.00 časova), piše Glas Srpske.