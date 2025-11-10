Logo
Fudbalera djevojka uhvatila u prevari i objavila snimak

Poznata ruska muzičarka Nikki Sej uhvatila je kamerunskog reprezentativca i člana Dinamo Moskve Nikolasa Ngamaleja u ljubavnoj aferi te sve objavila na društvenim mrežama.

Naime, nakon što je primila više poruka djevojaka koje su je upozoravale na njegovo nedolično ponašanje, Sej ga je pokušala uhvatiti na djelu.

Uz pomoć prijateljice i dvojice privatnih zaštitara prisilila je Kamerunca da otvori vrata stana, a kad su ušli zatekli su navodnu njegovu ljubavnicu.

Ngamalej je kamerunski fudbalski reprezentativac koji igra na poziciji krilnog napadača, a odličnim igrama u svojoj domovini brzo je dospio pod radar evropskih klubova.

Prije devet godina je otišao u austrijski Altah, potom i u švajcarski Yang Bojs gdje je četiri puta osvojio naslov prvaka Švajcarske, a onda u Dinamo iz Moskve za odštetu od 2 miliona evra.

Za kamerunsku reprezentaciju je do sada skupio 61 nastup i pet golova, a 2017. godine osvojio je zlatnu medalju na Afričkom kupu nacija.

Inače, zbog ljubavne afere propustio je let za Kamerun gdje je trebao stići na reprezentativno okupljanje za utakmicu protiv Konga u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

