Otkriveno zašto je Bogdanović opet "zakucan" za klupu

Trener Los Anđeles Klipersa Tajron Lu dotakao se, između ostalog, činjenice zašto je Bogdan Bogdanović opet presjedio meč na klupi za rezerve.
Bogdanović drugu utakmicu zaredom nije ulazio u igru, ukupno šesti put ove sezone.
Uprkos tome što se Bredli Bil povrijedio i nije ga bilo u porazu od Atlante (105:102), prednost je dobio Džon Kolins.
"Mučimo se sa skokovima, a statistički gledano, Kolins je tokom karijere bio zaista dobar skakač", rekao je Lu i dodao:
"Samo ga stavite pored Ivice Zupca. Moramo biti 'veći'. Bili smo 'mali' sa Bilom".
Bogdan ove sezone na četiri meča ima prosjek od 6,3 poena, četiri skoka i 2,5 asistencija.
