Otkriveno zašto je Bogdanović opet "zakucan" za klupu

Izvor:

B92

11.11.2025

14:40

Trener Los Anđeles Klipersa Tajron Lu dotakao se, između ostalog, činjenice zašto je Bogdan Bogdanović opet presjedio meč na klupi za rezerve.

Bogdanović drugu utakmicu zaredom nije ulazio u igru, ukupno šesti put ove sezone.

Uprkos tome što se Bredli Bil povrijedio i nije ga bilo u porazu od Atlante (105:102), prednost je dobio Džon Kolins.

"Mučimo se sa skokovima, a statistički gledano, Kolins je tokom karijere bio zaista dobar skakač", rekao je Lu i dodao:

"Samo ga stavite pored Ivice Zupca. Moramo biti 'veći'. Bili smo 'mali' sa Bilom".

Bogdan ove sezone na četiri meča ima prosjek od 6,3 poena, četiri skoka i 2,5 asistencija.

