Ukrajinci se smijali ruskim “ježevima” pa se pokajali

Izvor:

Večernji.hr

11.11.2025

16:32

Komentari:

0
Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали
Foto: X/Bernadette

Ruski tenkovi “ježevi”, koji su privukli pažnju i izazvali podsmijeh ukrajinske vojske, zahvaljujući improvizovanom oklopu koji liči na bodlje ježa uspijevaju vrlo uspješno da se odbrane od napada dronova. Naravno, to nije 100-odstotna zaštita, ali svakako otežava namjeru protivničke vojske da ga uništi.

Stručnjaci ističu da je mana ovih tenkova njihov “ružan” izgled, ali da to ne znači da nisu efikasni. Oni uništavaju desetine ukrajinskih dronova dok čisti mine i ide ka ukrajinskoj strani fronta.

Iako su se Ukrajinci u početku rugali ruskim inovacijama, sada su se i oni odlučili na ovakve improvizacije. Naime, Rusi su na tenkove postavili na stotine 'dlaka', odnosno metalnih niti, koje imaju cilj da zadrže dron sa eksplozivom što dalje od tenka kako ga ne bi oštetio.

“Sada i ruske i ukrajinske snage modifikuju svoje tenkove u takozvane ježeve”, primijetio je pro-ukrajinski Tim za obavještavanje o sukobima (Conflict Intelligence Team). Jedan ukrajinski mehaničar na snimku koji je nedavno objavljen apelovao je na donacije jer se ovom metodom 'ostvaruje napredak'. Kako piše Evromajdan pres, mehaničari razmotavaju kabl u pojedinačne metalne niti i vare snop od oko 100 niti na kavez tenka protiv dronova. Tako se na jednom 'ježu' nalazi 900 snopova za ukupno 90.000 'metalnih dlaka' kako ih nazivaju. Svaka ta 'dlaka' može detonirati dron prije nego što udari u trup tenka, prenosi Večernji.hr.

To može i naškoditi tenku, jer sva ta dodatna težina može brzo uništiti mjenjač vozila. Tenkovi su skloniji i tome da se zaglave na mekšem terenu prilikom pokušaja prelaska rijeka i potoka.

Ipak, stručnjaci smatra da je više prednosti ovakvog načina zaštite tenkova nego mana.

Evromajdan navodi da su ukrajinske snage uprkos zaštiti uspjele da onesposobe čak i najteže oklopljene ruske tenkove. Ipak, to ih je koštalo mnoštva dragocjenih FPV dronova. Jedan teško oklopljeni ruski tenk-kornjača, koji je imao dodatni metalni oklop ili nadstrešnicu, odbio je oko 25 ukrajinskih mina i dronova prije nego što ga je dron konačno onesposobio tokom napada prema gradu Siversk u istočnoj Ukrajini krajem prošlog mjeseca.

tenk

Rusija

Ukrajina

