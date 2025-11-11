Logo
Ginekolog optužen da je snimao žene tokom pregleda

Tanjug

11.11.2025

15:25

0
Foto: Pixabay

Vojni ginekolog iz američke države Teksas optužen je da je tajno snimao žene tokom intimnih pregleda, navodi se u tužbi u koju je CBS imao uvid, dodajući da je Vojska SAD zanemarila i prethodne optužbe na njegov račun tokom službovanja na Havajima.

Prema navodima iz tužbe, major Blejn Mekgrou, ginekolog-akušer u medicinskom centru "Karl R. Darnal" u Fort Hudu, "zloupotrijebio je svoj položaj povjerenja kako bi seksualno iskorišćavao, manipulisao i tajno snimao žene koje su bile pod njegovom medicinskom brigom".

"Nepotrebni i ponižavajući pregledi"

Tužba je podnijeta Okružnom sudu okruga Bel u ime žene označene pseudonimom Džejn Do, radi zaštite njenog identiteta.

Prema dokumentu, Džejn Do se obratila Mekgrouu zbog bolova u karlici i problema s matericom.

Tokom najmanje sedam ili osam pregleda, ljekar je navodno slao medicinske sestre iz ordinacije i obavljao "nepotrebne i ponižavajuće" preglede dojki i vagine, koji nisu imali veze s njenim zdravstvenim stanjem.

U tužbi se navodi da optužbe protiv Mekgroa uključuju i neprimjereno dodirivanje, grube primjedbe i izvođenje nepotrebnih procedura.

Tajno snimao pacijentkinju

Advokat Endru Kobos, koji zastupa tužiteljku, izjavio je za CBS News da u ovom trenutku predstavlja još 45 navodnih žrtava istog ljekara.

Zvaničnici Fort Huda saopštili su da je Mekgrou suspendovan 17. oktobra, istog dana kada je primljena prva prijava.

Tužba navodi da je tokom jednog pregleda, 14. oktobra, Mekgrou navodno lažno simulirao telefonski razgovor, zatim nastavio pregled dok je njegov telefon bio u džepu košulje s kamerom okrenutom prema pacijentkinji, snimajući je bez njenog znanja.

Nakon toga ju je, prema navodima, nagovorio da se skine radi pregleda karlice i dojki, iako za to nije bilo medicinskog razloga.

Optužbe i na račun vojske

Prema tužbi, vojni istražitelji su 17. oktobra kontaktirali Džejn Do i pokazali joj fotografije koje su navodno nastale tokom jednog od tajnih snimanja.

Uređaji na kojima su pronađeni materijali sadržali su snimke i drugih pacijentkinja.

Tužba optužuje vojsku SAD da je bila upoznata s ponašanjem ljekara još tokom njegovog službovanja u vojnoj bolnici Tripler na Havajima, ali da su nadređeni "zanemarili upozorenja, ismijavali vjerodostojne optužbe i omogućili Mekgrouu da nastavi s radom".

"Vojska nije učinila ni najmanji napor da pruži psihološku pomoć, niti je kontaktirala pacijentkinje koje su potencijalne žrtve", stoji u tužbi.

ginekolog

SAD

optužbe

