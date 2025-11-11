Rasizam se vraća u britansku politiku

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je u intervjuu na televiziji ITV emitovanom danas da se rasizam vraća u britansku politiku, da se ljudi osjećaju veoma uplašeno i da politika krajnje desnice koja razdvaja razara njegovu zemlju.

Kako je naveo, u Velikoj Britaniji sada postoji politička podjela između laburističke "patriotske nacionalne obnove", sa jedne strane i "toksične podjele reformista" i drugih na desnoj strani politike koji "cijepaju njegovu zemlju".

"Neke od retorika koju čujemo – rasistička retorika, retorika razdora – za koje sam iskreno mislio da smo ih se riješili prije nekoliko decenija, vraćaju se u politiku i čini da se ljudi osjećaju veoma uplašeno", izjavio je Starmer, prenosi Gardijan.

Kako je rekao, neophodno je suprotstaviti se tom rasizmu, toj podjeli, i mora se ponosno reći da biti Britanac znači brinuti se za druge, biti razuman, biti tolerantan i saosjećajan.

Britanski premijer je rekao da je uključen u borbu za dušu njegove zemlje i dodao da, iako birači imaju razumnu zabrinutost zbog ilegalne migracije, postoji moralna linija koju su lider britanske Reformističke stranke Najdžel Faraž i drugi prešli.

Starmer je obećao da će se boriti protiv svakoga ko tvrdi da "ljudi koji nisu bijeli ne mogu biti Englezi ili Britanci" i da "porodice koje su generacijama živjele u Velikoj Britaniji treba deportovati", dodavši da su ljudi koji promovišu takve stavove neprijatelji nacionalne obnove.

"Ako podstičete rasističko nasilje i mržnju, to nije izražavanje zabrinutosti, to je kriminalno. Ova velika stranka ponosna je na naše zastave, ali ako su one ispisane pored grafita, koji poručuju vlasniku kineskog restorana da ide kući, to nije ponos, to je rasizam", rekao je Starmer.

(b92)