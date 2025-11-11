Logo
Gogu Sekulić zaprosila djevojka - prihvatila prsten

Izvor:

Alo

11.11.2025

14:49

Komentari:

0
Гогу Секулић запросила дјевојка - прихватила прстен

Goga Sekulić u subotu je nastupila u Hrvatskoj u mjestu Dalj gdje ju je sa oduševljenjem dočekala tamošnja publika.

Ipak, ono što je privuklo veliku pažnju i iznenadilo sve je trenutak kada je jedna sportistkinja prišla Gogi do bine, te je zaprosila prstenom.

Pjevačica je, u svom prepoznatljivom maniru, reagovala duhovito i šarmantno.

Полиција Црна Гора

Region

Ko puca na Crnogorce: Odjekivali hici sa kosovske strane

"Hvala ti mnogo za ovaj gest, ali poznato je da volim seksi biznismene, pa ću zadržati prsten uz želju da uskoro nađem jednog takvog momka za sebe", našalila se Goga, što je izazvalo salvu smijeha i ovacije ljudi.

Publika je burno reagovala i uglas počela da skandira: "Se*s, d*oga i Sekulić Goga!", što inače njeni fanovi već godinama pjevaju na skoro svakom Goginom nastupu.

