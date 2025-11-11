Logo
Rada Manojlović otkrila zašto se Milan Stanković povukao sa scene

11.11.2025

13:48

Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

Pjevač Milan Stanković već duže vrijeme nije prisutan u javnosti, a njegova koleginica i bivša djevojka Rada Manojlović govorila je o razlozima zbog kojih se njen bivši povukao sa scene.

Rada je iznenadila sve kada je otkrila da se pomirila sa bivšim momkom i da planira svadbu, a potom se osvrnula na odnos sa Milanom Stankovićem sa kojim je nakon raskida ostala u prijateljskim odnosima.

Automobil

Region

Mladić automobilom uletio na fudbalski teren, pa driftovao: Šteta preko 18.000 evra

- Čujemo se, ali mi pričamo o nekim drugim stvarima. Kad bi vi znali o čemu mi pričamo... pa mi bistrimo stvarno neke teme van estrade - rekla je Manojlovićeva.

Pjevačica se slaže sa stavom mnogih da se Milan prerano povukao sa medijske scene.

- Ljudi vape za njim. Ja pratim na mrežama koliko se objavljuju sva njegova gostovanja, sve njegove pesme se ponovo slušaju. Ljudi su željni novog starog Milana Stankovića. On je bio mnogo popularan kada se pojavio, pravljene su fan grupe, albumi sa sličicama. To je bilo na nivou popularnosti današnje Breskvice i Vojaža na primjer - ispričala je Manojlovićeva u emisiji "Stars specijal".

Policija Srbija

Srbija

Pretučena i izbodena d‌jevojka

O pravim razlozima Milanovog povlačenja sa estrade godinama se nagađa, a Rada je sada otkrila zašto je Stanković stavio tačku na karijeru u šoubiznisu.

- Zbog medija se povukao. Iako danas svi imamo svoje medije u vidu mreža, ja se i dan danas rasplačem na neke naslove, ponekad noćima ne spavam zbog nekih naslova. Povrijede me. Iznerviraju me toliko da me poslije 17,18 godina povrijede. Bilo je onih naslova "Rada prozvala cijelo selo da imaju djece sa komšijama". Mene je to toliko pogodilo... Pritom se radi o mom selu. Ljudi su se zamjerili sa mojim tatom, njemu su govorili jer sam ja daleko - rekla je Rada, koju su priče da je Milan homoseksualac veoma pogađale.

Rada Manojlović

Milan Stanković

