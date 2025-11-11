Logo
Zapalila se kuća: Muškarac zadobio teške opekotine

Izvor:

24sata.hr

11.11.2025

13:36

Foto: Pixabay

U selu Rgotina, kod Zaječara, izbio je požar, a iz vatre je spasen muškarac, koji je sa teškim opekotinama prebačen u bolnicu.

Vatra u porodičnom domaćinstvu izbila je danas nešto prije devet časova. Komšije su pozvale policiju, a desetak minuta kasnije stigla je ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice.

U dvorištu kuće je pronađen čovjek sa vidljivim opekotinama po tijelu, a u kući je gorjela jedna prostorija.

Povređenog muškarca odmah je preuzela ekipa Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje, piše 24sedam.

