Crna Gora deseta u Evropi po indeksu organizovanog kriminala

Crna Gora zauzima deseto mjesto u Evropi prema izvještaju Globalnog indeksa organizovanog kriminala za 2025. godinu, u kojem se navodi da su trgovina drogom, šverc cigareta, pranje novca i korupcija unutar državnih institucija i dalje glavni oblici kriminala u zemlji.

Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala /GI-TOC/ predstavila je novi izvještaj o organizovanom kriminalu, koji pokazuje da se Crna Gora i dalje nalazi među državama sa visokim stepenom organizovanog kriminala.

Republika Srpska Banjaluka tužila Vladu Republike Srpske

Prema ovim podacima , Crna Gora zauzima 64. mjesto od 193 države svijeta, odnosno deseto mjesto u Evropi, sa ukupnom ocjenom 5,82.

Crna Gora je napredovala za pet mjesta u Evropi, odnosno za 10 u svijetu. Prema Globalnom indeksu iz 2023. godine Crna Gora je bila peta u Evropi i na 54. mjestu na svijetu.

Posebno se ističe djelovanje poznatih kriminalnih struktura "kavačkog" i "škaljarskog" klana koji, prema procjenama Europola, kontrolišu najmanje 30 odsto trgovine kokainom između Latinske Amerike i Evrope, prenose crnogorski mediji.

Auto-moto Pao na teorijskom ispitu vožnje 128 puta!

Prema izvještaju, Luka Bar ostaje ključna tačka za šverc narkotika i akcizne robe.

Pored tradicionalnih oblika organizovanog kriminala, Crna Gora bilježi i porast sajber napada, finansijskih prevara i trgovine ljudima.