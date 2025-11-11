Logo
Crna Gora deseta u Evropi po indeksu organizovanog kriminala

Izvor:

SRNA

11.11.2025

09:53

Komentari:

0
Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Crna Gora zauzima deseto mjesto u Evropi prema izvještaju Globalnog indeksa organizovanog kriminala za 2025. godinu, u kojem se navodi da su trgovina drogom, šverc cigareta, pranje novca i korupcija unutar državnih institucija i dalje glavni oblici kriminala u zemlji.

Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala /GI-TOC/ predstavila je novi izvještaj o organizovanom kriminalu, koji pokazuje da se Crna Gora i dalje nalazi među državama sa visokim stepenom organizovanog kriminala.

Banjaluka

Republika Srpska

Banjaluka tužila Vladu Republike Srpske

Prema ovim podacima , Crna Gora zauzima 64. mjesto od 193 države svijeta, odnosno deseto mjesto u Evropi, sa ukupnom ocjenom 5,82.

Crna Gora je napredovala za pet mjesta u Evropi, odnosno za 10 u svijetu. Prema Globalnom indeksu iz 2023. godine Crna Gora je bila peta u Evropi i na 54. mjestu na svijetu.

Posebno se ističe djelovanje poznatih kriminalnih struktura "kavačkog" i "škaljarskog" klana koji, prema procjenama Europola, kontrolišu najmanje 30 odsto trgovine kokainom između Latinske Amerike i Evrope, prenose crnogorski mediji.

voznja auto volan

Auto-moto

Pao na teorijskom ispitu vožnje 128 puta!

Prema izvještaju, Luka Bar ostaje ključna tačka za šverc narkotika i akcizne robe.

Pored tradicionalnih oblika organizovanog kriminala, Crna Gora bilježi i porast sajber napada, finansijskih prevara i trgovine ljudima.

