Da li će Slovenija dozvoliti asistirano umiranje? Zakazan referendum

10.11.2025

18:24

Foto: Pexels

U Sloveniji će 23. novembra biti održan referendum na kojem će se građani izjasniti o podršci zakonu o eutanaziji, koji je slovenački parlament usvojio u julu.

Pristalice tvrde da bi asistirano umiranje omogućilo dostojanstvo i slobodu izbora ljudima pred kraj života, dok protivnici upozoravaju da bi se na taj način prekršila ustavna zaštita života, čime bi se ugrozili ranjivi pojedinci, prenosi agencija STA.

Nesaglasnost među više od 30 političkih stranaka u Sloveniji o ovom pitanju je veoma oštra sa jasnim razgraničenjem između konzervativnih, tradicionalističkih i onih koje zagovaraju progresivnije politike.

Protivnici zakona o asistiranom umiranju smatraju da je odbrana ljudskog dostojanstva utemeljena u brizi, a ne u ubistvu, zalažu se za ulaganje u palijativnu njegu i psihološku podršku, a ne u legalnu eutanaziju.

Zakon o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji je usvojila Skupština Slovenije, omogućava okončanje života kada ljekarski tretmani ne pomažu u oporavku ili poboljšanju teškog stanja pacijenata.

Da bi eutanazija bila odobrena, prethodno sve mogućnosti medicinskog liječenja moraju da budu iscrpljene, navedeno je u ovom zakonu.

Pravo na eutanaziju ne može da se koristi u slučajevima kada je stanje pacijenta nepodnošljivo, a posljedica je mentalnih oboljenja.

Ovakav zakon su u Evropi donijele Španija, Belgija, Luksemburg i Holandija.

