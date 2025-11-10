Mladić poginuo u stravičnoj nesreći, više povrijeđenih

Izvor:
Državljanin Uzbekistana A.S. (21) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Reževićima, u kojoj su povrijeđene tri osobe.
Do nesreće je došlo kada su se sudarili autobus i automobil “ford fiesta”, usljed čega je došlo do prevrtanja autobusa.
A.S. je, prema saznanjima "Vijesti", preticao iz pravca Petrovca prema Budvi i udario u autobus koji se kretao iz suprotnog pravca.
Scena
Poginuo je na licu mjesta, dok su povrijeđena tri putnika iz autobusa.
Na lice mjesta su izašli pripadnici budvanske policije, Službe zaštite i spasavanja i ekipa Hitne pomoći.
Povrede putnika nisu opasne po život.
Saobraćaj je bio u prekidu na tom dijelu puta.
