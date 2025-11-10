Logo
Mladić poginuo u stravičnoj nesreći, više povrijeđenih

Izvor:

vijesti.me

10.11.2025

22:39

Komentari:

0
Младић погинуо у стравичној несрећи, више повријеђених
Foto: ATV

Državljanin Uzbekistana A.S. (21) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Reževićima, u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili autobus i automobil “ford fiesta”, usljed čega je došlo do prevrtanja autobusa.

Vozač automobila poginuo na licu mjesta

A.S. je, prema saznanjima "Vijesti", preticao iz pravca Petrovca prema Budvi i udario u autobus koji se kretao iz suprotnog pravca.

Тамара Грујић

Scena

Tražio je po hotelu, ona u tuđem krevetu: Muž srpske voditeljke doživio šok

Poginuo je na licu mjesta, dok su povrijeđena tri putnika iz autobusa.

Na lice mjesta su izašli pripadnici budvanske policije, Službe zaštite i spasavanja i ekipa Hitne pomoći.

Povrede putnika nisu opasne po život.

Saobraćaj je bio u prekidu na tom dijelu puta.

Saobraćajna nesreća

nesreća

Crna Gora

Komentari (0)
