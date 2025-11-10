Mladić poginuo u stravičnoj nesreći, više povrijeđenih

Državljanin Uzbekistana A.S. (21) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Reževićima, u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili autobus i automobil “ford fiesta”, usljed čega je došlo do prevrtanja autobusa.

Vozač automobila poginuo na licu mjesta

A.S. je, prema saznanjima "Vijesti", preticao iz pravca Petrovca prema Budvi i udario u autobus koji se kretao iz suprotnog pravca.

Poginuo je na licu mjesta, dok su povrijeđena tri putnika iz autobusa.

Na lice mjesta su izašli pripadnici budvanske policije, Službe zaštite i spasavanja i ekipa Hitne pomoći.

Povrede putnika nisu opasne po život.

Saobraćaj je bio u prekidu na tom dijelu puta.