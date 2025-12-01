Logo

Evo kada će biti isplata novembarskih penzija

Izvor:

SRNA

01.12.2025

13:07

Komentari:

0
Ево када ће бити исплата новембарских пензија
Foto: ATV

Isplata novembarskih penzija u FBiH počinje u petak, 5. decembra, najavljeno je iz federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzije za novembar primiće ukupno 464.203 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 315 miliona KM.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Svijet

U Njemačkoj sve više Nijemaca radi i nakon penzije

Najniža penzija za oktobar iznosi 599 KM, zagarantovana je 715 KM, dok je najviša 2.996 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 761 KM.

Podijeli:

Tagovi:

penzije

Isplata penzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Srbija

Ko ne mora da prekine radni odnos zbog penzije

3 d

0
паре, новац, марке

Društvo

Uz novembarsku penziju stiže 100 KM pomoći

5 d

0
Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

Društvo

Stigli milioni: Počela isplata pomoći penzionerima

1 sedm

0
Веће пензије од јануара

Društvo

Veće penzije od januara

1 sedm

0

Više iz rubrike

Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

Društvo

Utvrđene prevare tokom ''Crnog petka'': Inspekcija kaznila maloprodajne objekte sa 67.900 KM

2 h

0
У Српској осам особа позитивно на ХИВ

Društvo

U Srpskoj osam osoba pozitivno na HIV

2 h

0
Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

Društvo

Realan rast BDP-a od dva odsto u Srpskoj

3 h

0
"Назад у Српску": Почела конференција о дијаспори

Društvo

"Nazad u Srpsku": Počela konferencija o dijaspori

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner