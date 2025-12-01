Evo kada će biti isplata novembarskih penzija

Izvor:
Isplata novembarskih penzija u FBiH počinje u petak, 5. decembra, najavljeno je iz federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Penzije za novembar primiće ukupno 464.203 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 315 miliona KM.
Najniža penzija za oktobar iznosi 599 KM, zagarantovana je 715 KM, dok je najviša 2.996 KM.
Prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 761 KM.
