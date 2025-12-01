Realan rast BDP-a od dva odsto u Srpskoj

Izvor:
SRNA
01.12.2025
11:59
Bruto domaći proizvod Republike Srpske u trećem tromjesečju ove godine izražen u tekućim cijenama iznosio je 4,85 milijardi KM i imao je realni rast od dva odsto u odnosu na vrijednost u istom periodu lani, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Bruto dodata vrijednost u trećem tromjesečju iznosila je 4,02 milijarde KM, dok je vrijednost poreza umanjena za subvencije za proizvode bila 822,4 miliona KM.
Ekonomija
U trećem tromjesečju najveći procentualni rast bruto dodate vrijednosti od 4,5 odsto zabilježen je u oblasti informacija i komunikacija, te 4,4 odsto u oblastima umjetnosti, zabave i rekreacije, te u ostalim uslužnim djelatnostima.
Realan pad bruto dodate vrijednosti od 1,9 odsto zabilježen je u oblastima industrijskih djelatnosti.
