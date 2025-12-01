Logo

Realan rast BDP-a od dva odsto u Srpskoj

Izvor:

SRNA

01.12.2025

11:59

Komentari:

0
Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској
Foto: ATV

Bruto domaći proizvod Republike Srpske u trećem tromjesečju ove godine izražen u tekućim cijenama iznosio je 4,85 milijardi KM i imao je realni rast od dva odsto u odnosu na vrijednost u istom periodu lani, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Bruto dodata vrijednost u trećem tromjesečju iznosila je 4,02 milijarde KM, dok je vrijednost poreza umanjena za subvencije za proizvode bila 822,4 miliona KM.

Новембарски дани статистике

Ekonomija

''Novembarski dani statistike'': Evidentan kontinuitet rasta Srpske

U trećem tromjesečju najveći procentualni rast bruto dodate vrijednosti od 4,5 odsto zabilježen je u oblasti informacija i komunikacija, te 4,4 odsto u oblastima umjetnosti, zabave i rekreacije, te u ostalim uslužnim djelatnostima.

Realan pad bruto dodate vrijednosti od 1,9 odsto zabilježen je u oblastima industrijskih djelatnosti.

Podijeli:

Tagovi:

BDP

Republika Srpska

rast BDP

Republički zavod za statistiku

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Posebna sjednica Vlade Srpske o stanju u RiTE Ugljevik

4 h

0
Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца

Društvo

Sutra sastanak radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

5 h

0
Ратни војни инвалиди траже усклађивање основица за обрачун личне инвалиднине

Republika Srpska

Ratni vojni invalidi traže usklađivanje osnovica za obračun lične invalidnine

20 h

0
Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

Društvo

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju sa četvoro i više djece: Šta se mijenja?

20 h

0

Više iz rubrike

"Назад у Српску": Почела конференција о дијаспори

Društvo

"Nazad u Srpsku": Počela konferencija o dijaspori

3 h

0
Зимска идила у манастиру Манасија: Ухваћени дивни моменти, дјеца се грудвају са монасима

Društvo

Zimska idila u manastiru Manasija: Uhvaćeni divni momenti, djeca se grudvaju sa monasima

3 h

0
Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Društvo

Svjetski dan protiv HIV-a/AIDS-a: Besplatno testiranje u 13 gradova Srpske

4 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Pročitajte ovu molitvu tokom Božićnog posta: Donosi mir u duši svakome ko je izgovori

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner