Ratni vojni invalidi traže usklađivanje osnovica za obračun lične invalidnine

Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske insistira da se obračun osnovice lične invalidnine veže za neto platu iz decembra prošle godine.

Povećanje osnovice koja trenutno iznosi 874 KM u značajnoj mjeri bi doprinijelo poboljšanju materijalnog statusa ratnih vojnih invalida. Dragan Milanović iz Foče, ratni vojni invalid četvrte kategorije navodi da je tri decenije nakon rata neophodno poboljšati njihov položaj.

"Nismo zadovoljni ni procentima po kategorijama, znači od prve do desete kategorije, jer onaj invalid prva kategorija sa tuđom njegom i pomoći ima manja neka primanja, ali onaj invalid 10 kategorije samim tim da uzmete da je 6% prosjeka invalidnine to je minimalno i nikakvo, a i on je ranjen", rekao je Dragan Milanović, ratni vojni invalid.

Savez će tražiti da za ratne vojne invalide prve kategorije budu obezbijeđene banje prilagođene tjelesnom nedostatku i da iznosi za nabavku i održavanje ortopedskih pomagala bude veći.

Na sjednici je upućen i prijedlog resornom ministarstvu da se za ratne vojne invalide obezbjede besplatni lijekovi.

"Dobar dio naših invalidnina moramo davati za lijekove, u tom smislu naš zahtjev je da se obezbjede besplatni lijekovi za ratne vojne invalide", rekao je Milomir Ećimović, predsjednik Skupštine Saveza RVI.

Cilj je i da se zaustavi revizija ratnih vojnih invalida kojima je utvrđena trajna invalidnost. Jedan od zadataka je da supruge, nakon smrti ratnih vojnih invalida primaju pristojan iznos porodične invalidnine.

"Kod nas poslije smrti ratnog vojnog invalida na reviziju pozivala se porodica, odnosno supruga, poziva se kao da je ona učesnik rata i da se vrši postmoralna, znači posmrtno se vrši revizija ratnih vojnih invalida da bi bio prebačen u 5, 6 kategoriju", rekao je Dragan Vrhovac, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske.

U Republici Srpskoj nakon završetka Odbrambeno-otadžbinskog rata bilo je oko 45 hiljada ratnih vojnih invalida, a prema podacima unazad nekoliko mjeseci ima ih 28.210.