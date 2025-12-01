Logo

Pročitajte ovu molitvu tokom Božićnog posta: Donosi mir u duši svakome ko je izgovori

01.12.2025

10:17

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Foto: Pexels

Božićni post koji je u toku traje 40 dana i osim suzdržavanja od hrane, podrazumeva čišćenje duha od grešnih misli i dijela, što može predstavljati pravo iskušenje, koje se prevazilazi pomoću molitve.

Kada se govori o postu, uglavnom se akcenat stavlja na hranu i alkoholna pića koja treba zaobilaziti, dok se duhovna priprema gotovo i ne pominje.

Priprema za praznik Hristovog Rođenja je prilika za apsolutno čišćenje duha, pokajanje, iscjeljenje i približavanje Bogu.

Kako bi misli vratili na pravi put, izgovorite sledeću molitvu:

“Tvoja utroba, Bogorodice, posta svijeta trpeza sa nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim. Svaki koji jede od Njega ne umire, kao što reče Hranitelj sviju. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe, što neporočno Boga Reč rodi, suštu Bogorodicu veličamo. Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.”

Kada je patrijarh Pavle govorio o postu, uvijek je isticao tri velika grijeha, koja su naročito opasna. To su gordost, prejedanje i nepoštovanje posta, prenosi Stil.

