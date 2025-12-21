Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

Nakon serije incidenata na Vračaru, Banovom brdu i u centru grada, novi napad dogodio se rano jutros na Novom Beogradu.

Lokal je namerno zapaljen, čime je broj uništenih objekata od početka 2025. godine porastao na 14.

Piromanski napad u Ulici Jurija Gagarina

Dok je većina građana spavala, u 03:49 časova, vatrogasno-spasilačke jedinice primile su hitan poziv , gust dim kuljao je iz objekta u Ulici Jurija Gagarina broj 28.

Svijet Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Na lice mjesta su za tri minuta stigla dva vatrogasna vozila sa osam pripadnika VSJ Novi Beograd. Utvrđeno je da bukti požar unutar popularnog lokala „Gelato bar“, površine oko 70 kvadratnih metara. Iako je intervencija završena u 05:33 časa, od objekta je ostala samo garež. Kako nezvanično saznajemo, dokazi sa terena ukazuju na to da je požar podmetnut, čime je nastavljen crni niz „potpisivanja“ objekata vatrom.

Vračar na meti

Pre jutrošnjeg incidenta, Vračar je bio glavna meta. Na Sv. Nikolu na Vračaru zapaljen je lokal brze hrane koji koristi suprug poznate voditeljke. Piroman je polomio izlog i ubacio zapaljivu tečnost, piše Telegraf.