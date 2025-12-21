Logo
Kremlj: Putin ima niz zakazanih putovanja u inostranstvo

Izvor:

SRNA

21.12.2025

17:16

Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin ima niz zakazanih putovanja u inostranstvo u svom rasporedu za 2026. godinu, rekao je portparol predsjednika Dmitrij Peskov.

"Postoji niz zakazanih posjeta, neću sada ulaziti u detalje, ali postoji raspored", rekao je Peskov novinarima.

Fudbal

Ustaške poruke na utakmici Dinama pod istragom

On je dodao da se Kremlj sprema da dočeka strane goste, ali nije precizirao ko se očekuje u prvoj posjeti 2026. godine.

Tagovi:

Dmitrij Peskov

Vladimir Putin

