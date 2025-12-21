Kremlj: Putin ima niz zakazanih putovanja u inostranstvo

Izvor:
Ruski predsjednik Vladimir Putin ima niz zakazanih putovanja u inostranstvo u svom rasporedu za 2026. godinu, rekao je portparol predsjednika Dmitrij Peskov.
"Postoji niz zakazanih posjeta, neću sada ulaziti u detalje, ali postoji raspored", rekao je Peskov novinarima.
On je dodao da se Kremlj sprema da dočeka strane goste, ali nije precizirao ko se očekuje u prvoj posjeti 2026. godine.
