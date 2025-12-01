Upozorenje za vozače! Oprezno u saobraćaju, magla u kotlinama i višim predjelima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH saobraća se nesmetano, a jutarnja magla smanjuje vidljivost u višim predjelima i u kotlinama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Učestali su odroni na dionicama koje prolaze kroz usjeke, pa se vozači upozoravaju da voze oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Radovi se izvode i na dionici Kozarska Dubica-Prijedor, te u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH zbog zamjene rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoputa Sarajevo zapad – Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.