Tropik Maloprodaja pokreće prazničnu humanitarnu aktivnost „Zajedno donosimo radost“

U duhu sezone darivanja i zajedništva, kompanija Tropik Maloprodaja, u okviru koje posluju trgovački lanci Tropik, mojMarket i Crvena jabuka market, pokreće humanitarnu aktivnost „Zajedno donosimo radost“, jednu od ključnih prazničnih inicijativa u okviru kampanje „Kad pomisliš na praznike“. Cilj aktivacije je da udruženjima, organizacijama i pojedincima koji nesebično rade za dobrobit zajednice omogući podršku kroz praznične paketiće za djecu o kojoj brinu.

Kompanija će u okviru ove aktivnosti izdvojiti 20.000 KM namijenjenih udruženjima i organizacijama koje svojim radom donose radost tamo gdje je najpotrebnija. Donacija će biti realizovana kroz pripremu novogodišnjih paketića koji će mališanima donijeti veselje u prazničnim danima.

Ovogodišnji posebni pomoćnik Tropik tima je i mali AI vilenjak, neumorni čuvar prazničnog duha, koji sortira želje, brine da svaki paketić nosi prazničnu čaroliju i širi osmijehe.

Udruženja, organizacije i pojedinci koji djeluju u zajednici mogu se prijaviti na konkurs do 20. decembra 2025. godine putem formulara dostupnog na OVOM LINKU. Prijava je jednostavna, a mali vilenjak poručuje da će zajedno sa Tropik timom svaku priču čitati s posebnom pažnjom, kako bi paketići stigli na prave adrese.

Ovom aktivnošću Tropik Maloprodaja nastavlja svoju tradiciju podrške udruženjima i isticanju vrijednosti koje praznike čine posebnim: empatije, solidarnosti i spremnosti da jedni drugima uljepšamo dane. Ako i vi svojim radom doprinosite zajednici i donosite osmijehe djeci, pridružite se i postanite dio priče u kojoj zajedno donosimo radost.