Dobojska firma na evropskom tržištu

Prvu mašinu napravili su 2007. godine, a do danas ih je u svijet iz Doboja otišlo oko 700. Zaposleno je 18 radnika, rade po narudžbi, a 95 odsto svega što izrade ide u izvoz. Posljednji veći kupac je firma iz Njemačke sa kojom ugovor imaju na 10 godina.

“Pravili smo dvije namjenske mašine za njih, to je proizvođač opreme izlaznih sistema za brze vozove i metroe i konkretno te dvije mašine proizvode ulazna vrata za metro u Londonu”, izjavio je direktor kompanije Zvjezdan Višt.

Počeli su sa vakuum presama sa membranom. Sada rade i mašine za sublimaciju, koje imaju primjenu u grafičkoj industriji.

“Možemo raditi različite materijale različite teksture imitacije recimo drveta kamena, mermera, koje izgledaju praktično identično kao originalni materijal kada se odštampaju”, kazala je iz sektora za marketing i dizajn Anja Rakić.

Težnja ka različitosti i inovativnosti privlači i mlade. Nerijetko dolaze na praksu tokom školovanja, i ostaju da rade.

“Izazovno je stoga što kako bi Zvjezdan rekao svaka mašina je drugačija na svoj način svaka je mašina specifična i firma teži da svaki put bude inovativnija i da se svaka mašina razlikuje na svoj način”, ističe tehnički crtač Slobodan Mlađenović.

Kupci im dolaze sa svih meridijana. Među njima je i vodeća kompanija u proizvodnji dječijeg namještaja u Kanadi. Iako je primat inostrano tržište, posljednjih godina probijaju se i na domaće, prvenstveno u drvnoj industriji.