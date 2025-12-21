Logo
Popularna pjevačica o Breni: Ima neka svoja pravila i to me izluđuje

Izvor:

Grand

21.12.2025

19:24

Prava prijateljstva obilježena su svađama i razmiricama, a to je slučaj i kod koleginica i dugogodišnjih prijateljica Sanje Đorđević i Lepe Brene.

Malo ko bi povjerovao koji je razlog njihovih svađa. Naime, Sanja je priznala da je Brena često iznervira.

"Brena se ne snalazi u kartaškim igrama i kad god igramo remi, ona ima neka svoja pravila i to me izluđuje. Vjerovatno je navikla da joj ljudi popuštaju (smijeh). U suštini nema pojma i zbog toga se najčešće i posvađamo. Nije neki kartaroš", ispričala je Sanja Đorđević, prenosi Grand.

Otkrila je i da je Brena u nekoliko navrata pokušala da je nauči kako da sređuje fotografije za društvene mreže, ali bezuspješno.

Дјечак, насиље

Svijet

Sud odobrio d‌ječaku da promijeni pol

"Ona je pokušala da me nauči kako da sredim slike i budem riba na Instagramu, jer sam ja operisana za te društvene mreže", rekla je pjevačica kroz osmijeh.

Lepa Brena

Pjevačica

