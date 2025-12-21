Popularna pjevačica o Breni: Ima neka svoja pravila i to me izluđuje

Prava prijateljstva obilježena su svađama i razmiricama, a to je slučaj i kod koleginica i dugogodišnjih prijateljica Sanje Đorđević i Lepe Brene.

Malo ko bi povjerovao koji je razlog njihovih svađa. Naime, Sanja je priznala da je Brena često iznervira.

"Brena se ne snalazi u kartaškim igrama i kad god igramo remi, ona ima neka svoja pravila i to me izluđuje. Vjerovatno je navikla da joj ljudi popuštaju (smijeh). U suštini nema pojma i zbog toga se najčešće i posvađamo. Nije neki kartaroš", ispričala je Sanja Đorđević, prenosi Grand.

Otkrila je i da je Brena u nekoliko navrata pokušala da je nauči kako da sređuje fotografije za društvene mreže, ali bezuspješno.

"Ona je pokušala da me nauči kako da sredim slike i budem riba na Instagramu, jer sam ja operisana za te društvene mreže", rekla je pjevačica kroz osmijeh.