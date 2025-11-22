Logo

Na dan Svetog Nektarija ova molitva se čita za potomstvo

Izvor:

Žena Blic

22.11.2025

16:31

Komentari:

0
На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Mnogi vjernici svjedoče da su poslije iskrene molitve Svetom Nektariju Eginskom, čiji dan pravoslavni vjernici obilježavaju 22. novembra, i posjete njegovom manastiru doživjeli duboke duhovne promjene i dobili dugo očekivani dar potomstva.

Sveti Nektarije Eginski, poznat po strpljenju, blagosti i čudesnim iscjeljenjima, posebno se poštuje među supružnicima koji prolaze kroz tešku borbu neplodnosti, kao i među onima koji se nalaze u životnim iskušenjima i bezizlaznim situacijama.

Купус-270925

Zdravlje

Ovi ljudi ne bi trebalo da jedu kiseli kupus

Vjeruje se da Sveti Nektarije svojim tihim i smirenim zastupništvom pred Bogom donosi utjehu, snagu i nadu tamo gdje je ona najpotrebnija. Zato se njegova molitva često izgovara sa dubokim povjerenjem, uz molbu da Gospod po njegovom zagovoru usliši i blagoslovi svaki dom željan djece, mira i Božije milosti.

Molitva Svetom Nektariju Eginskom

"Sveti Božiji Nektarije, silni u vjeri i primjer strpljenja i dugotrpeljivosti, smirenoumlja i neopakosti, pobožno poštujemo tvoj sveti spomen i molimo tebe, koji si nepravedno bio oklevetan i teško iskušan progonstvima i protjerivanjem iz klira Aleksandrije, da oprostiš svojim upokojenim progoniteljima, a nas sve da očuvaš i sačuvaš od svakog zla i posrnuća.

Zagovaraj, Sveti Božiji, da Gospod, Spasitelj i Otkupitelj naš, utvrdi božanskom Svojom silom i blagodaću i male i velike u Pravoslavnoj vjeri. Neka On rukovodi našu omladinu i daruje Svom narodu obilje Svojih dobara.

Судар-Трново

Hronika

Snijeg stvara probleme: Sudar dva vozila, policija na terenu

Sveti Božiji Nektarije, ti koji si s tolikom pobožnošću služio Presvetoj Bogorodici, Majci Gospoda našega, budi njen smireni molitelj, da ona štiti i čuva naš narod i da donese cijelom svijetu mir, slogu i ljubav, na slavu Imenu Presvete Trojice. Amin."

Podijeli:

Tagovi:

vjera

pravoslavlje

molitva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дијете (4) задобило повреде главе приликом судара: Возачи се након удеса потукли

Hronika

Dijete (4) zadobilo povrede glave prilikom sudara: Vozači se nakon udesa potukli

3 h

0
Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

Svijet

Lažni policajci ukrali predmete u vrijednosti od 830.000 evra

3 h

0
Техеран Иран

Svijet

Predsjednik Irana: Moramo preseliti glavni grad

3 h

0
Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Andrej Nedić

3 h

0

Više iz rubrike

Ево када се очекује топљење снијега

Društvo

Evo kada se očekuje topljenje snijega

3 h

0
На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

Društvo

Na ovom graničnom prelazu zabranjen saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere

4 h

0
Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

Društvo

Da li stiže razvedravanje? Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

5 h

0
Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

Društvo

Dobili ste SMS o uplati na račun? Iza ovoga se krije ozbiljna prevara

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner