Na dan Svetog Nektarija ova molitva se čita za potomstvo

Mnogi vjernici svjedoče da su poslije iskrene molitve Svetom Nektariju Eginskom, čiji dan pravoslavni vjernici obilježavaju 22. novembra, i posjete njegovom manastiru doživjeli duboke duhovne promjene i dobili dugo očekivani dar potomstva.

Sveti Nektarije Eginski, poznat po strpljenju, blagosti i čudesnim iscjeljenjima, posebno se poštuje među supružnicima koji prolaze kroz tešku borbu neplodnosti, kao i među onima koji se nalaze u životnim iskušenjima i bezizlaznim situacijama.

Vjeruje se da Sveti Nektarije svojim tihim i smirenim zastupništvom pred Bogom donosi utjehu, snagu i nadu tamo gdje je ona najpotrebnija. Zato se njegova molitva često izgovara sa dubokim povjerenjem, uz molbu da Gospod po njegovom zagovoru usliši i blagoslovi svaki dom željan djece, mira i Božije milosti.

Molitva Svetom Nektariju Eginskom

"Sveti Božiji Nektarije, silni u vjeri i primjer strpljenja i dugotrpeljivosti, smirenoumlja i neopakosti, pobožno poštujemo tvoj sveti spomen i molimo tebe, koji si nepravedno bio oklevetan i teško iskušan progonstvima i protjerivanjem iz klira Aleksandrije, da oprostiš svojim upokojenim progoniteljima, a nas sve da očuvaš i sačuvaš od svakog zla i posrnuća.

Zagovaraj, Sveti Božiji, da Gospod, Spasitelj i Otkupitelj naš, utvrdi božanskom Svojom silom i blagodaću i male i velike u Pravoslavnoj vjeri. Neka On rukovodi našu omladinu i daruje Svom narodu obilje Svojih dobara.

Sveti Božiji Nektarije, ti koji si s tolikom pobožnošću služio Presvetoj Bogorodici, Majci Gospoda našega, budi njen smireni molitelj, da ona štiti i čuva naš narod i da donese cijelom svijetu mir, slogu i ljubav, na slavu Imenu Presvete Trojice. Amin."