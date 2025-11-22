Dijete (4) zadobilo povrede glave prilikom sudara: Vozači se nakon udesa potukli

Dijete (4) povrijeđeno je danas u sudaru u Tošinom bunaru kod broja 174.

Kako saznaje Telegraf.rs, nakon sudara dva automobila, vozači iz oba automobila su izletjeli iz auta pa se potukli.

Muškarac od 22 godine dobio je udarac u glavu i prevezen je u Urgentni centar.

Dijete od 4 godine koje je povrijeđeno u sudaru prebačeno je u Tiršovu. Dijete ima povredu glave.