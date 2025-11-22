Logo

Dijete (4) zadobilo povrede glave prilikom sudara: Vozači se nakon udesa potukli

Izvor:

Telegraf

22.11.2025

16:15

Komentari:

0
Дијете (4) задобило повреде главе приликом судара: Возачи се након удеса потукли
Foto: Tanjug

Dijete (4) povrijeđeno je danas u sudaru u Tošinom bunaru kod broja 174.

Kako saznaje Telegraf.rs, nakon sudara dva automobila, vozači iz oba automobila su izletjeli iz auta pa se potukli.

638108cd82ab1 Policajac

Svijet

Lažni policajci ukrali predmete u vrijednosti od 830.000 evra

Muškarac od 22 godine dobio je udarac u glavu i prevezen je u Urgentni centar.

Dijete od 4 godine koje je povrijeđeno u sudaru prebačeno je u Tiršovu. Dijete ima povredu glave.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

povrijeđeno dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Техеран Иран

Svijet

Predsjednik Irana: Moramo preseliti glavni grad

3 h

0
За само један знак стижу бољи дани: Сљедећа година биће им најбоља у животу

Zanimljivosti

Za samo jedan znak stižu bolji dani: Sljedeća godina biće im najbolja u životu

3 h

0
Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Ljubav i seks

Šta muškarac poručuje kada ne želi da vas drži za ruku u javnosti?

3 h

0
Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

Region

Maloljetnice ucjenjivale vršnjakinju da će objaviti njen eksplicitni snimak

3 h

0

Više iz rubrike

Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

Hronika

Pustite me da ga vidim zadnji put: Potresne scene na mjestu ubistva Tadije

3 h

0
Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Hronika

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

4 h

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Hronika

Braća osumnjičena za silovanje d‌ječaka: Isplivali novi detalji horora u Tuzli

4 h

0
Пojавио се нови снимак пуцњаве у Калесији

Hronika

Pojavio se novi snimak pucnjave u Kalesiji

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

21

Masovno trovanje radnica u fabrici, sumnja se na jednu stvar

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner