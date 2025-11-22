Logo

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

Blic

22.11.2025

15:17

Foto: Tanjug

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je i u pitanju je T. P. (25), vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta ove godine bio na meti.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati napadač izrešetao je iz vatrenog oružja i ubio T. P. kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, nakon čega je pobjegao.

снијег пахуље

Gradovi i opštine

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Tijelo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

"T. P. je dva puta izbjegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabilježile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i T. P. Napadači su i tada pucali", tvrdi izvor i dodaje da je T. P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

VIKTOR-ORBAN-170925

Svijet

Orban: Evropa bira između mira i tragičnih posljedica

"Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača T. P", kaže izvor i podsjeća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao, piše "Blic".

Ubistvo

Beograd

