Na ovom graničnom prelazu zabranjen saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere

Na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

U mjestu Oglavak na dionici Sarajevo–Trnovo normalizovan je saobraćaj nakon što je uklonjeno zaglavljeno vangabaritno teretno vozilo.

Na snazi su zimski uslovi za vožnju, te iz AMS apeluju da vozači na put ne kreću bez zimske opreme.