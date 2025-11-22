Logo

Na ovom graničnom prelazu zabranjen saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere

Izvor:

ATV

22.11.2025

15:12

Komentari:

0
На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

Na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Аутобус

Svijet

Autobus pun putnika sletio u jarak

U mjestu Oglavak na dionici Sarajevo–Trnovo normalizovan je saobraćaj nakon što je uklonjeno zaglavljeno vangabaritno teretno vozilo.

Na snazi su zimski uslovi za vožnju, te iz AMS apeluju da vozači na put ne kreću bez zimske opreme.

Podijeli:

Tag:

Granični prelaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јокић објаснио шта је кумовало побједи

Košarka

Jokić objasnio šta je kumovalo pobjedi

39 min

0
Станаревић за АТВ: Све траке проходне, није било удеса на аутопуту

Republika Srpska

Stanarević za ATV: Sve trake prohodne, nije bilo udesa na autoputu

44 min

0
Косовска улица на Лаушу

Banja Luka

U banjalučkom naselju prošlogodišnji problem još traje

45 min

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Hronika

Braća osumnjičena za silovanje d‌ječaka: Isplivali novi detalji horora u Tuzli

48 min

0

Više iz rubrike

Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

Društvo

Da li stiže razvedravanje? Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

1 h

0
Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

Društvo

Dobili ste SMS o uplati na račun? Iza ovoga se krije ozbiljna prevara

1 h

0
Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

Gradovi i opštine

Vozi se jednom trakom: Otežan saobraćaj na putu Doboj-Stanari

2 h

0
Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

Društvo

Totalno obustavljen saobraćaj: Popriječila se se tri dampera

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner