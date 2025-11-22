Logo

Da li stiže razvedravanje? Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

22.11.2025

13:52

Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti hladno, na sjeveru i zapadu uz d‌jelimično razvedravanje i sunčane periode, a na jugu i istoku oblačno.

Ujutru će biti hladno, oblačno, maglovito i uglavnom suvo. Samo će na jugu padati slaba kiša, a na jugoistoku snijeg koji će brzo prestati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će i tokom dana povremeno padati slaba kiša.

Vjetar slab i promjenljiv, krajem dana u skretanju na jugozapadni.

Бањалука, вријеме, снијег

Banja Luka

Veći dio Banjaluke dobio električnu energiju

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do minus jedan, na jugu do četiri, u višim pred‌jelima od minus sedam, a najviša dnevna od minus dva do tri, na jugu do 10, u višim pred‌jelima od minus pet stepeni Celzijusovih.

Uveče i u noći ka poned‌jeljku biće vrlo hladno uz jači mraz.

U većini krajeva danas preovladava oblačno vrijeme sa snijegom, a u Hercegovini sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

