Da li stiže razvedravanje? Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

22.11.2025
13:52
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti hladno, na sjeveru i zapadu uz djelimično razvedravanje i sunčane periode, a na jugu i istoku oblačno.
Ujutru će biti hladno, oblačno, maglovito i uglavnom suvo. Samo će na jugu padati slaba kiša, a na jugoistoku snijeg koji će brzo prestati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na jugu će i tokom dana povremeno padati slaba kiša.
Vjetar slab i promjenljiv, krajem dana u skretanju na jugozapadni.
Banja Luka
Veći dio Banjaluke dobio električnu energiju
Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do minus jedan, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus sedam, a najviša dnevna od minus dva do tri, na jugu do 10, u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusovih.
Uveče i u noći ka ponedjeljku biće vrlo hladno uz jači mraz.
U većini krajeva danas preovladava oblačno vrijeme sa snijegom, a u Hercegovini sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Društvo
1 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Trenutno na programu