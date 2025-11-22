Ruski stručnjaci predstavili najnaprednije metodologije u nastavi

Vodeći ruski stručnjaci predstavili su danas na Univerzitetu u Banjaluci najjnaprednije trendove i metodologije u nastavi ruskog jezika u okviru naučne i praktične konferencije za teoretske i primjenjive aspekte rusistike i nastave ruskog jezika i kulture u stranoj slovenskoj sredini.

Savjetnik ambasadora Rusije u BiH za naučnu, kulturnu i obrazovnu saradnju Jurij Pičugin rekao je da je konferencija organizovana u okviru rada "Centra otvorenog obrazovanja na ruskom jeziku i predavanja ruskog jezika".

Pičugin je naveo da su dva odjeljenja Centra otvorena na univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Banjaluci, a da je treće odjeljenje od ove godine otvoreno u Bijeljini.

"Centar se bavi besplatnim kursevima ruskog jezika i već nekoliko stotina đaka ih je prošlo. Od prošle godine pokrenuti su obrazovni događaji i takmičenja", rekao je Pičugin novinarima prije početka konferencije.

On je dodao da Ambasada Rusije u BiH od 2023. godine podržava taj centar koji je projekat Ministarstva prosvjete Ruske Federacije.

Pičugin je naveo da na konferenciji učestvuje 10 profesora i doktora nauka iz Rusije koji će sa nastavnicima iz Republike Srpske podijeliti najbolju savremenu praksu i iskustva za nastavu ruskog jezika.

"To uključuje i korištenje vještačke inteligencije i različitih specijalističkih metoda za nastavu ruskog jezika", dodao je Pičugin.

Prorektor za međunarodnu saradnju i obrazovanje Univerziteta Lav Tolstoj Žana Fomićova rekla je da je naučna i praktična konferencija za teoretske i primjenjive aspekte rusistike i nastave ruskog jezika i kulture u stranoj slovenskoj sredini održana i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

"U ovim događajima učestvuju vodeći stručnjaci Univerziteta Lav Tolstoj. Želimo da vodeći stručnjaci u cijeloj Rusiji predstave u Republici Srpskoj najnaprednije trendove i metodologije u nastavi ruskog jezika", istakla je Fomićova.

Ona očekuje da će kvalitetnijim izučavanjem ruskog jezika u Republici Srpskoj i veze srpskog i ruskog naroda biti snažnije.

Rukovodilac Centra za ruske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Sanja Milićević rekla je da se rezultati saradnje sa Univerzitetom Tolstoj u oblasti izučavanja ruskog jezika osjete u svakoj učionici u kojoj se uči jezik u Republici Srpskoj.

"To je postignuto zahvaljujući našim prijateljima iz Rusije. Oni će danas sa nastavnicima ruskog jezika iz brojnih gradova Srpske nesebično podijeliti primjere dobre prakse i najnovija saznanja kada je riječ o inovacijama u nastavi", rekla je Milićevićeva.