U Srpskoj rođeno 10 beba

Izvor:

ATV

22.11.2025

08:27

У Српској рођено 10 беба
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, po pet djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Tri bebe rođene su u Prijedoru, pod dvije u Bijeljini i Foči, a po jedna u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Gradišci.

U Prijedoru su rođena tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i dječak, u Foči dvije djevojčice, u Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Banjaluci, Doboju, Trebinju i Nevesinju.

