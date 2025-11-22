U Srpskoj rođeno 10 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, po pet djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Tri bebe rođene su u Prijedoru, pod dvije u Bijeljini i Foči, a po jedna u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Gradišci.

U Prijedoru su rođena tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i dječak, u Foči dvije djevojčice, u Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Banjaluci, Doboju, Trebinju i Nevesinju.