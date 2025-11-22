U Srpskoj rođeno 10 beba

Izvor:
ATV
22.11.2025
08:27
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, po pet djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Tri bebe rođene su u Prijedoru, pod dvije u Bijeljini i Foči, a po jedna u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Gradišci.
Svijet
Vens: Mišljenje da je pobjeda Ukrajine na dohvat ruke ako damo više novca - fantazija
U Prijedoru su rođena tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i dječak, u Foči dvije djevojčice, u Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu jedan dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Banjaluci, Doboju, Trebinju i Nevesinju.
Svijet
2 h0
Košarka
2 h0
Društvo
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu