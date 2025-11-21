Umro brat mitropolita Amfilohija

Dobrija je jedno od mnogobrojne djece koje su izrodili njihovi roditelji Ćiro i Mileva, a preminuo je na krsnu slavu bratstva Radović iz plemena moračkog - Svetog Arhangela Mihaila.

Kako se navodi, sveta liturgija sa opelom biće održana sutra u crkvi Svetog Pantelejmona i Svetog Klimenta Ohridskog sa početkom u 9 sati. Posle liturgije Dobrija će biti sahranjen u 14 sati na groblju Biljege u Barama Radovića u Donjoj Morači.

Od preminulog Dobrije, osim supruge i dece, oprostili su se braća Pavić, Vasilije i Rade, kao i sestra Milijana, piše Telegraf.rs.