Suhomesnati proizvodi na meti inspekcije

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), Ivana Prvulović, prisustvovala je 21. novembra intenziviranim kontrolama Federalnog veterinarskog inspektorata u oblasti prerade mesa i pripreme suhomesnatih proizvoda različitog asortimana na području Zeničko-dobojskog kantona, koji se provode u okviru Programa intenziviranih inspekcijskih kontrola FUZIP za period oktobar-decembar 2025. godine.

Cilj kontrola je provjera ispunjenosti uslova za proizvodnju i preradu proizvoda životinjskog porijekla, uključujući kvalitet sirovine koja se koristi u preradi, poštovanje tehnoloških procesa, higijensku ispravnost sirovine i konačnog proizvoda, način skladištenja, provođenje propisanih laboratorijskih ispitivanja.

Proizvodi životinjskog porijekla koji se stavljaju na tržište moraju zadovoljiti propisani kvalitet, biti u važećim rokovima trajanja i pravilno deklarisani, što je od izuzetnog značaja za zaštitu zdravlja potrošača.

"Kroz ove aktivnosti Federalnog veterinarskog inspektorata štitimo zdravlje i interese potrošača, u skladu s odredbama Zakona o hrani, koji naglašava sprečavanje obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih radnji koje mogu dovesti potrošača u zabludu prilikom kupovine prehrambenih proizvoda", rekla je i dodala:

"Prisustvo inspekcijskim kontrolama potvrda je opredjeljenja FUZIP-a da osigura transparentan rad i povjerenje javnosti uz istovremeno uspostavljanje otvorene komunikacije sa subjektima kontrole radi unapređenja standarda i prakse u ovoj oblasti i olakšavanja poslovanja".

Kontrole se vrše na osnovu Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 34/02), Zakona o veterinarstvu FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 46/00), Zakona o hrani ("Sl. glasnik BiH", br. 50/04), Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015), te podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenih zakona.